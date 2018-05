Al toro por los cuernos

Tras la huella de los prospectos locales Daniel de la Fuente y Edgar Martínez, dispuesto a escribir su propia historia en los diamantes y motivado por el ferviente anhelo de llegar a las Grandes Ligas, el cual, le ‘quema el pecho’, el joven pelotero juarense Kevin Saucedo, short stop y lanzador de 14 años, firmó ayer un contrato con los Toros de Tijuana, organización de la Liga Mexicana.“Súper feliz de esto, de esta oportunidad. Pa’llá vamos también, si Dios quiere. Vamos a construir todo eso, igual que ellos, –De la Fuente y Martínez, quienes pertenecen a los Rojos de Cincinnati y Diamondbacks de Arizona y juegan en Clase A-, seguir sus pasos y todo para llegar a donde están”, declaró.Después de la firma, en un restaurant de la ciudad, Kevin, simplemente no cabía de la felicidad.“Si Dios quiere, vamos a ponernos ‘perrones’ para llegar hasta donde queremos”, expuso.Por ello, a cada pregunta, el deportista respondió primero con una gran sonrisa.“Yo no quería -firmar- porque no quería dejar a mi familia, pero, al último me aferré, me aferré, porque es mi mayor sueño, estar en Liga Mexicana y de Liga Mexicana, pues a Grandes Ligas, si Dios quiere. Mi meta es llegar a Grandes Ligas”, subrayó.De 1.79 metros y 59 kilogramos, Kevin, quien inició en el ‘rey de los deportes’ antes de cumplir los ocho años, en la Liga Granjero, comentó que esta clase de oportunidades sólo se dan una sola vez, en el beisbol y, en la vida.“Por eso no la desaproveché, si no, después, iba a trabajar más para que me llegara una oportunidad como ésta, pero, la primera es la que cuenta”, dijo.Acompañado por sus padres Concepción Meza y Antonio Saucedo, quienes también estamparon su rúbrica, Kevin, seguidor de los Medias Rojas de Boston, está por graduarse de la secundaria.Finalizada su escuela, en julio acudirá a un mundial a Orlando, Florida, con un equipo de El Paso, Texas.Enseguida, viajará a Tijuana para unirse a la academia de los Toros, que ofrece un programa integral de estudios, con derecho a beca completa en preparatoria y universidad.El 27 de agosto será parte del show case de los equipos de Grandes Ligas en Tijuana, regresará a esta ciudad, descansará tres semanas y finalizará su proceso el 16 de diciembre, en el segundo escaparate.Kevin, quien empezará a estudiar la ‘prepa’ en agosto, en Tijuana, despertó el interés de Guillermo Armenta, director de desarrollo de peloteros de los Toros, quien lo vio en un partido en un nacional en Aguascalientes, en Semana Santa, este año, y con eso tuvo.Armenta encontró en Saucedo Meza características de jugador de la ‘Gran Carpa’.“Es complejo, pero simple para un servidor, ver la movilidad en el infield, con características defensivas de un pelotero de Grandes Ligas, su manera de desenvolverse de su acción de brazo rápido y su fuerza en el brazo”, expuso.“A fin de cuentas es un Toro y un Grandes Ligas”, agregó.