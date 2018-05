Busca Jaime Munguía destronar a Sadam Ali

Verona, Nueva York— El campeón mundial superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el estadounidense Sadam Ali, expondrá por primera vez su título, cuando enfrente al retador mexicano, Jaime Munguía, en el combate estelar de una cartelera que se llevará a cabo este sábado, en el Turning Stone Resort y Casino, de Verona, Nueva York. La pelea es promocionada por Golden Boy Promotions y será televisada por HBO.En la ceremonia de pesaje de este viernes, en el Turning Stone, el campeón mundial Ali marcó 153 libras, mientras que Munguía detuvo el péndulo en 152.75, para este duelo pactado a 12 rounds, en las 154 libras.Ali estaba programado a defender su corona ante el cotizado ex campeón mundial inglés, Liam Smith, pero Smith se enfermó de último momento y fue reemplazado por Munguía. El mexicano es un noqueador invicto, de apenas 21 años, quien ahora buscará aprovechar esta sorpresiva primera oportunidad mundialista, en apenas su segunda pelea en el mercado estadounidense.El campeón Ali aun busca abrirse un espacio en la competitiva división de las 154 libras, después de la victoria más importante de su carrera, al vencer en su última pelea al legendario ex múltiple campeón mundial puertorriqueño, Miguel Cotto.Sin duda alguna, esta primera defensa de Ali (26-1, 14 nocauts) es peligrosa, porque se mide a un joven y talentoso peleador, de descomunal pegada, en la figura del mexicano Munguía (28-0, 24 nocauts). También, es un salto enorme en calidad de oposición para el invicto Munguía, quien estará realizando su primer intento mundialista.VARGAS Y HOVHANNISYAN TAMBIÉN CUMPLENEl campeón mundial supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el mexicano Rey Vargas, hará la tercera defensa de su corona de las 122 libras cuando enfrente al experimentado retador armenio Azat Hovhannisyan, en uno de los principales combates de este sábado en Verona.En el pesaje de este viernes, Vargas marcó 120 libras, mientras que su retador, Hovhannisyan detuvo la báscula en 121.Vargas se coronó en febrero del año pasado, cuando derrotó a Gavin McDonnell, en Inglaterra. En agosto, hizo su primera defensa ante Ronny Ríos en Carson, derrotó luego a Oscar Navarrete, en diciembre pasado en Nueva York, y ahora se alista para este enfrentamiento ante el peligroso Hovhannisyan.El mexicano Vargas tiene un record de 31-0, con 22 nocauts, mientras que Hovhannisyan llegará a este compromiso con un palmarés de 14-2, 11 nocauts.Frente a frenteSadam Jaime A.Ali vs Munguía‘World Kid’ ApodoEU País México29 años Edad 21 añosDerecha Guardia Derecha5’ 9” (1.75 m) Estatura 5’ 11” (1.80 m)73” (1.85 m) Alcance26-1-0 Récord 28-0-0 (KOs 14) (KOs 24)Turning Stone Resort & CasinoVerona, Nueva York8:00 p.m. / HBO

