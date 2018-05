Busca LeBron ampliar dominio sobre Celtics

Independence, Ohio— No ha habido nuevos estandartes de campeonato que cuelguen de las vigas de la arena en Boston desde el 2008.Y LeBron James no parece estar dispuesto a dejar de ser un obstáculo para los Celtics.La estrella de Cleveland ha eliminado a los Celtics de los playoffs en cuatro ocasiones en los últimos siete años, y James portará consigo una racha ganadores de seis partidos de postemporada en Boston cuando arribe a la final de la Conferencia del Este este año, la cual abre el domingo en el TD Garden.Como miembro del Heat de Miami y los Cavaliers, James —cuyo éxito contra Boston dio un giro de 180 grados con un sorprendente sexto partido en el 2012— ha hecho que Celtics se pongan verdes de envidia.Pero aunque el jugador de 33 años no expresa más que el más sincero respeto por la franquicia más condecorada en la NBA, la admiración de James no lo detiene a interponerse en el camino de Boston, consiguiendo la mayor cantidad de trofeos Larry O’Brien, al grado que ya no caben en su casillero.Y si vuelve a vencer a los Celtics y avanzar a su octava Final consecutiva de la NBA, James se unirá al tan exclusivo club de jugadores de Boston con estatus legendarios.Sólo Bill Russell (con 10), Sam Jones (con 9), Tommy Heinsohn (con 9) y Frank Ramsey (con 8) han jugado en más finales consecutivas que James, quien dice que no se ha puesto a reflexionar en torno a la posibilidad de poder llegar a ser admitido a ese grupo.“No sé si esta es mi octava final consecutiva de conferencia y si tengo la oportunidad de jugar por un campeonato, eso si logro tener éxito en esta final de conferencia, por lo que no tomo nada de eso por sentado”, dijo James el viernes. “Uno sueña sobre poder jugar en los grandes partidos en la NBA. Incluso cuando llegué a la NBA ese era una de mis únicas metas —ser lo mejor que pudiera ser, de jugar en los grandes partidos de la NBA y ser recordado— y creo que he logrado todo eso en mi carrera.“Simplemente intento agregar más éxitos mientras pueda”.A principios de su carrera, James vio a los Celtics como una rampa de salida de postemporada.El “Big 3” del equipo de Boston, conformado por Kevin Garnett, Paul Pierce y Ray Allen lo eliminaron a él y a los Cavaleirs en el 2008 y en el 2010, la última de esas series terminó con James saliendo de la cancha encolerizado y quitándose la camiseta, pronosticando con ello su salida como agente libre ese verano rumbo a South Beach.Luego se vengó de esa derrota al año siguiente en la semifinal de la conferencia, y después en el 2012, James tuvo una de las más extraordinarias exhibiciones de postemporada de su carrera en Boston. Con el Heat abajo en la serie en 3 a 2, James anotó 45 puntos en 19 de 26 disparos y agregó 15 rebotes mientras que Miami se llevaba la serie a un séptimo partido para luego ganar títulos consecutivos.Desde entonces, ha mantenido una marca de 8-1 contra los Celtics con una barrida en cuatro partidos en el 2015 y una apaleada en cinco partidos el año pasado en al final de la conferencia.James ha anotado 979 puntos en 34 partidos de los playoffs contra los Celtics, la mayor cantidad de un jugador contra un único equipo.