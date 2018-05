Deja UFC en libertad al 'Pantera'

Ciudad de México— Por no tomar la pelea que le ofrecía, el UFC dejó el libertad al mexicano Yair Rodríguez.Esta semana se habló de que “Pantera” regresaría al octágono en agosto para enfrentar al ruso Zabit Magomedsharipov en el evento que montará UFC en el Staples Center.El combate no se había hecho oficial y parecía que las negociaciones prosperaban, pues el tricolor no pelea desde que fue derrotado en mayo pasado por Frankie Edgar.Al parecer a Rodríguez no le agradaron las condiciones y no quería firmar el contrato, por lo que la empresa de artes marciales mixtas mejor decidió dejarlo libre.El diario LA Times, el mismo que dio a conocer la pelea entre el nacional y el ruso, publicó que Dana White, presidente de UFC, optó por sacar a Yair ya de la plantilla de peleadores de la empresa.El originario de Chihuahua tiene marca de 11-2.Esta semana se habló de que “Pantera” regresaría al octágono en agosto para enfrentar al ruso Zabit Magomedsharipov en el evento que montará UFC en el Staples Center.Favorita Nunes de BrasilRio de Janeiro— Amanda Nunes de Brasil defenderá su título de peso gallo de la UFC por tercera ocasión el sábado, siendo la favorita en casa contra la estadounidense Raquel Pennington, quien no ha peleado desde noviembre del 2016 debido a lesiones.Ambas luchadoras fueron pesadas el viernes para la pelea por el título de las 135 libras en la Arena Jeunesse, una pelea que tuvo que se reprogramada luego que fuera cancelada en diciembre cuando Pennington se fracturó su mano izquierda en un accidente en un vehículo a todo terreno.El programa del evento está lleno de luchadores brasileños que pelearán contra luchadores estadounidenses. Kelvin Gastelum se enfrenta al favorito Ronaldo “Jacare” Souza, cuyo apodo significa “el Lagarto”. La invicta brasileña, especialista en el Jui-jitsu, Mackenzie Dern también peleará contra la estadounidense Amanda Cooper en la división de peso paja.Dern, quien hiso su debut en la UFC hace apenas dos meses, pesó siete libras arriba del límite, pero se le permitirá pelear de todas maneras.Los fans locales también están emocionados sobre un enfrentmiento entre dos brasileños. El ex campeón de peso completo ligero, Lyoto Machida se enfrentará al ex campeón Vitor Belfort, quien es muy probable que tenga su última pelea en su ciudad natal.HOY POR TVUFC 224Nunes vs Pennington8:00 p.m. / Fox SportsRío de Janeiro, Brasil