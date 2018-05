Monterrey, NL— No hubo Final Regia, pero otros dos equipos del norte del país han tomado ventaja en las semifinales del Torneo Clausura 2018 y podrían definir el título entre ellos. Son el Santos y Xolos, quienes tienen en jaque al América y al Toluca.El poder del norte ha quedado demostrado durante los últimos cuatro años, lapso en el que, por lo menos, un equipo de esta zona del país ha avanzado a la final y pinta para que la racha se mantenga.La última vez que una final por el título de Liga no incluyó a un norteño fue en el Torneo Clausura 2014, cuando se enfrentaron el Pachuca y el León. Desde entonces, Tigres, Rayados y Santos se han combinado para estar en ocho finales.Los regios están eliminados, pero los laguneros están cerca de volver a una final después de tres años de ausencia.El Santos, que fue campeón por última vez en el Clausura 2015, tiene ventaja de tres goles después de golear por 4-1 al América en el partido de ida de las semifinales. Ningún equipo ha dejado escapar una diferencia de tal magnitud en los últimos 15 años.La hazaña más reciente de ese estilo en la Liga MX se dio en la Reclasificación del Torneo Clausura 2003, cuando el Guadalajara se sobrepuso de una derrota de 4-1 ante el Cruz Azul para empatar 5-5 en el global y avanzar por su mejor posición en la tabla general.Antes de esa ocasión, el América logró una remontada histórica en la final del Torneo Prode 85. En el partido de ida perdieron 4-1 ante el Tampico-Madero, pero ganaron por 4-0 el juego de vuelta y se coronaron campeones.De no ocurrir una nueva hazaña, el Santos estará en la final en busca de su sexto título de Liga. Con ello alcanzaría a los Tigres entre los más ganadores en el torneo local.Por su parte, los Xolos vencieron por 2-1 y tomaron una ventaja que luce corta, pero en el pasado ha sido suficiente para los fronterizos.En el Apertura 2012, cuando ganaron su único título, en dos series ganaron el partido de ida por un gol de diferencia y en ambas avanzó. Fue en cuartos de final sobre los Rayados y en la final contra el Toluca, precisamente.Aunque no está representada por los regios, la legión del norte sigue a la carga, Santos y Xolos buscan mantener el dominio.

