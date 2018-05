Francisco recibirá a la Selección Argentina antes del Mundial

¿Podría tener Argentina una 'ayuda divina' para el Mundial de Rusia?El Papa Francisco dijo esta semana que se reunirá con la selección de futbol de su país antes de que la albiceleste vaya a la Copa del Mundo, escribió CNN.“Viene acá la Selección Argentina, pasa por acá. Se reúnen conmigo”, dijo el Papa en un encuentro con el periodista argentino Ignacio Juliano de Canal 13 de Argentina en una grabación publicada este miércoles.El Papa no dio más detalles de la visita.Paloma García Ovejero, viceportavoz de la oficina de prensa del Vaticano, le dijo a CNN en Español que la visita está prevista, pero no dio más detalles al respecto.La Asociación de Futbol Argentino le dijo a CNN en Español que hasta el momento no les ha llegado ninguna información al respecto y agregó que la selección tiene previsto un viaje a Jerusalén el 30 de mayo, después del encuentro amistoso contra Haití en el estadio de Boca Juniors en Buenos Aires el 29 de mayo.Esta sería la segunda vez que el Papa Francisco reciba al seleccionado argentino. Así lo hizo antes de un partido amistoso contra Italia en agosto de 2013. Argentina venció 2-1 a Italia en el estadio Olímpico de Roma, en un encuentro internacional en homenaje al Pontífice que llevaba cinco meses elegido como Papa.El Mundial de Futbol de la FIFA se inaugurará el 14 de junio con un partido entre el anfitrión Rusia y Arabia Saudita en el estadio de Luzhnikí, en Moscú.Argentina está en el Grupo D del Mundial Rusia 2018 y se enfrenta a Islandia, Croacia y Nigeria. Su primer partido en Rusia será contra Islandia el 16 de junio en el estadio Otkrytie Arena, en Moscú.

