Se pierde Dani Alves el Mundial

Sao Paulo— Dani Alves no podrá disputar un tercer Mundial con Brasil.El lateral derecho quedó descartado del torneo en Rusia que arranca el mes próximo debido a una lesión en la rodilla, privando a los pentacampeones de uno de sus caudillos. También se abre un enorme signo de interrogación en cuanto a su reemplazo.Alves se lastimó la rodilla derecha el martes en la final de la Copa de Francia, conquistada por su club Paris Saint-Germain.Según el PSG, Alves sufrió un desprendimiento en el ligamento cruzado anterior de la rodilla. La Confederación Brasileña de Futbol (CBF) informó ayer que el jugador de 35 años no tendrá el tiempo suficiente para llegar en condiciones óptimas al Mundial.“Es imposible convocar a Dani para el período de preparación, amistosos y, consecuentemente, la Copa del Mundo”, indicó la CBF.La baja le dejará en el dique seco por lo menos tres semanas. Brasil debutará en Rusia 2018 contra Suiza, el 17 de junio.Alves fue examinado por el doctor Rodrigo Lasmar, quien advirtió que no había otra alternativa que pasar por el quirófano.Lasmar dijo en París que la fecha de la cirugía será determinada por el PSG y Alves, quien estuvo con Brasil en los dos previos mundiales y acumula 107 partidos con el seleccionado nacional desde su debut en 2006.“Fue un duro golpe cuando se enteró (que se perdía el Mundial), pero volteó la página de inmediato y empezó a pensar en su recuperación”, dijo Lasmar.

