Sale inspirado

Chicago— Los Cachorros celebraron la tarde del “bobblehead” de Willson Contreras. Luego, el venezolano dio más valor a los muñequitos con su imagen que fueron repartidos entre el público, y lució como una verdadera figura de acción.Contreras aportó dos jonrones, dos dobletes e impuso una marca personal con siete carreras producidas, para que los Cachorros de Chicago apalearan ayer a sus vecinos Medias Blancas por 11-2.El venezolano coronó un primer inning de cinco carreras en contra de Carson Fulmer con el segundo grand slam de su carrera. Conectó un doblete en la cuarta entrada, un jonrón solitario en la sexta y añadió un doble productor de dos carreras en la séptima.¿Influyó la distribución del muñeco de cabeza prominente en la gran actuación de Contreras?“Absolutamente correcto”, respondió en broma el manager Joe Maddon. “Todo esto estuvo relacionado con el bobblehead”.La actuación del venezolano le dio tres dobles, dos triples y dos cuadrangulares en sus últimos 10 turnos al bate. Contreras es también el primer jugador de los Cachorros con siete extrabases en dos partidos desde 1913, según el servicio STATS.Contreras nunca había experimentado una racha así.“Definitivamente, pienso que el último par de juegos han sido los mejores de mi carrera hasta ahora”, indicó. “Pero así como he tenido algunos juegos seguidos muy buenos, he tenido otros en los que he bateado sólido, sólo que directo a los defensores".Reales 10, Indios 9Cleveland— Andrew Miller salió de la lista de los lesionados poco antes del juego, y terminó permitiendo un jonrón de dos carreras del venezolano Salvador Pérez en la séptima entrada, para que los Reales de Kansas City remontaran y superaran 10-9 a los Indios de Cleveland.Miller cumplió su primera aparición desde el 25 de abril, cuando sufrió un tirón en el muslo izquierdo. Aceptó sus primeras carreras de la campaña y los Reales remontaron una desventaja de 9-4.Atléticos 10, Yanquis 5Nueva York— Khris Davis, Matt Chapman, Jed Lowrie y Matt Joyce pegaron cuadrangulares y los Atléticos de Oakland superaron a los Yanquis por 10-5, propinándole a Nueva York derrotas consecutivas por primera ocasión en más de un mes.Atléticos habían perdido tres en fila antes de maltratar a Sonny Gray, su exlanzador estelar. Ahora Oakland ha ganado cinco al hilo contra Yanquis.Marcus Semien produjo cuatro carreras para los Atléticos, tres con un doble en el noveno inning.Gigantes 2, Piratas 11Pittsburgh— El dominicano Starling Marte, Josh Bell y el venezolano José Osuna conectaron sendos cuadrangulares y los Piratas de Pittsburgh arrollaron 11-2 a los Gigantes de San Francisco, para amargarle a Andrew McCutchen su retorno al PNC Park.Mark Moroff aportó otro bambinazo, de tres carreras, por los Piratas.Mets 3, Filis 1Filadelfia—Michael Conforto pegó un jonrón de dos carreras en la novena entrada ante el cerrador dominicano Héctor Neris, y los Mets de Nueva York remontaron para vencer 3-1 a los Filis de Filadelfia.Jake Arrieta toleró cinco hits en siete innings y un tercio por los Filis, que ganaban por 1-0 hasta que Neris aceptó un sencillo con un out. Conforto sacudió su tercer vuelacerca de la campaña y Devin Mesoraco logró otro bambinazo al siguiente lanzamiento.Rays 4, Orioles 9Baltimore— Manny Machado conectó dos cuadrangulares, incluido el octavo grand slam de su carrera, y los Orioles de Baltimore vencieron a los Rays de Tampa Bay 9-4, para obtener su tercera victoria consecutiva.Machado pegó un jonrón de dos carreras en la primera entrada y puso la pizarra 8-1 en la séptima al botarle la pelota con las bases llenas a Ryne Stanek. Machado tiene tres cuadrangulares en sus últimos dos partidos, 12 en la temporada y 150 en sus siete años de carrera.Bravos 3, Marlis 6Miami— J.T. Realmuto aportó tres imparables, incluido su quinto jonrón en la temporada, para que los Marlins de Miami doblegaran 6-3 a los Bravos de Atlanta, con lo cual cortaron una racha de cuatro derrotas consecutivas.Realmuto conectó un doblete y anotó en el primer inning, disparó su vuelacerca en el tercero y produjo una carrera mediante un sencillo en el cuarto. El dominicano Starlin Castro sacudió su segundo cuadrangular de la temporada y produjo cuatro carreras, en tanto que el venezolano Miguel Rojas consiguió tres de los 14 hits de Miami.Dan Straily (1-0), quien cumplió su tercera apertura luego de comenzar la temporada en la lista de los lesionados, toleró dos carreras limpias a lo largo de cinco actos.Rangers 1, Astros 0Houston— Cole Hamels toleró apenas un hit en seis entradas para superar en el duelo de pitcheo a Justin Verlander, y los Rangers de Texas se impusieron 1-0 a los Astros de Houston.Hamels (2-4) navegó tranquilo durante los primeros cuatro episodios, sin tolerar hit sino hasta que Evan Gattis inauguró el quinto con un sencillo que se fue al jardín izquierdo.Seis enemigos se embasaron ante Hamels _uno con inatrapable, tres con boletos y dos con pelotazos_ en una faena que incluyó cinco ponches. Hamels ingresó al juego tras perder seis de sus siete decisiones anteriores.Keone Kela logró su séptimo salvamento de la temporada, luego de dar un pasaporte en el noveno capítulo.George Springer, jardinero de los Astros, abandonó el duelo en el cuarto inning, tres ser golpeado en el codo izquierdo por una recta de Hamels a 92 mph.

