Alto voltaje

Nueva York— Vasyl Lomachenko está en busca de algo que Jorge Linares podría darle.Lomachenko ha estado ganando peleas con gran facilidad, y no quiere que el boxeo se convierta en un deporte sencillo para él. Al menos no cuando posee todo un arsenal de habilidades que podrían no tener paralelo alguno en el deporte en el que quiere destacar.“Si fuera por mí me pondría a mí mismo en peligro, para que entonces la gente pueda ver al 100 por ciento en dónde me encuentro”, dijo Lomachenko por medio de un intérprete.Linares cree que las cosas están a punto de ponerse peligrosas.Ambos pelearán mañana en el Madison Square Garden por el campeonato de la AMB de Linares mientras que Lomachenko intentará ganar un título en su tercer clase de peso, siendo esta tan sólo su pelea 12 profesional.Lomachenko venció a sus últimos cuatro oponentes de manera tan apabullante que aquellos que los acompañaban en sus esquinas del ring no quisieron dejar que sus boxeadores siguieran siendo castigados por el ucraniano. Aun así, Linares está de acuerdo en que hay una mejor versión de Lomachenko que la que el dos veces medallista olímpico ha mostrado en su rápido acenso a la cima del boxeo profesional.“Sí, absolutamente creo eso. Creo que no hemos visto lo mejor que él puede ofrecernos”, dijo el venezolano por medio de un intérprete. “Pero no creo que nadie me ha presionado a que yo quiera quitarme este peso de encima y demostrarle al mundo lo que yo puedo hacer también. Pero creo que en la noche del sábado ambos seremos empujados al límite para, primero, dar una muy buena pelea, y segundo, para mostrarles lo grandioso que soy, debido a que sólo puede haber un único ganador al final de la noche, y ese seré yo”.La última pelea de Lomachenko también fue en el Garden, y cuando hubo terminado con su oponente, básicamente se encogió de hombros. Guillermo Rigondeaux había subido dos clases de peso y Lomachenko sabía que se estaría enfrentando a alguien que no era de su tamaño. Consiguió así su séptima victoria consecutiva cuando la esquina de Rigondeaux detuvo la pelea después de seis rounds, luego que el boxeador se quejara de dolor en su mano izquierda.En esta ocasión Lomachenko será el boxeador de menor tamaño.“Es un gran reto, pero eso es lo que hace que un boxeador se convierta en uno de los mejores de todos los tiempos: los retos”, según dijo el promotor Bob Arum. “Estuvo grandioso en las 126 libras, devastó a todos sus oponentes en las 130. Ahora sube a las 135 libras y la gente se pregunta si acaso ya ha llegado demasiado lejos. Él y su padre, Anatoly, quien es un gran entrenador, dicen que no, no han llegado lo suficientemente lejos, y eso lo vamos a ver el sábado.”Frente a frenteJorge VasylLinares vs Lomachenko‘Niño de Oro’ Apodo ‘Hi-Tech’Venezuela País Ucrania32 años Edad 30 añosDerecha Guardia Zurda5’ 8” (1.73 m) Estatura 5’ 7” (1.70 m)69” (1.75 m) Alcance 65 1/2” (1.66 m)44-3-0 Récord 10-1-0(KOs 27) (KOs 8)Madison Square GardenNueva York6:00 p.m. / ESPN