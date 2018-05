Tiene Dallas grandes expectativas con Vander Esch

Frisco, Texas— Si le preguntan a Leighton Vander Esch sobre su improbable travesía de ser el octavo hombre en el futbol preparatoriano a pasar a convertirse en un seleccionado de primera ronda por los Vaqueros de Dallas, el apoyador novato es rápido al responder que nunca antes había quedado tan anonadado por los grandes reflectores y las luces de las grandes ciudades.Si le preguntan al figurante salido de Boise State qué es lo que hace para relajarse, Vander Esch se les quedará mirando en silencio mientras una gran sonrisa se dibuja en su rostro.“Uh”, dijo el viernes, el primer día del minicampamento de novatos. “No sé qué podría hacer”.Quizás eso explique su acenso de jugador defensivo del año de la Conferencia Mountain West a su participación en el combinado y en otros entrenamientos, donde llamó la atención del entrenador de apoyadores de Dallas Ben Bloom. Los Vaqueros seleccionaron a Vander Esch en el Draft, en el lugar 19, hace dos semanas.“Es un tanto difícil para mí poder relajarme, para ser honesto”, dijo Vander Esch, quien firmó un contrato de 11.8 millones de dólares a cuatro años ayer. “A estas alturas, las expectativas son demasiado altas, y no hay tiempo para relajarse. No hay días de descanso. Hay que seguir trabajando”.El apoyador era una de las principales necesidades para Dallas al llegar al Draft debido al historial de lesiones de Sean Lee, La continua recuperación de Jaylon Smith de una lesión muy severa que sufrió en una rodilla en la universidad, y la partida de Anthony Hitchens en la agencia libre.Los Vaqueros no habían seleccionado a un apoyador en la primera ronda desde que seleccionaron a Bobby Carpenter hace 12 años, casi en el mismo lugar (el 18vo.). Carpenter no recibió un segundo contrato, saliendo de Dallas después de cuatro años en una carrera que terminó después de siete temporadas. Nunca acumuló más de 37 tacleos.El coordinador defensivo Rod Marinelli ya está hablando sobre la rotación con Lee, Smith y Vander Esch para ocupar dos posiciones. Si Lee se mantiene en buenas condiciones, es muy probable que tenga que compartir el tiempo de juego entre Vander Esch y Smith, un seleccionado de segunda ronda en el 2016.Smith no jugó como novato mientras se recuperaba de una devastadora lesión que sufrió durante el último partido en Notre Dame y se mostró muy inconsistente la temporada pasada, particularmente a principios del año cuando estaba jugando por más tiempo de lo esperado luego que Hitchens se lesionara la rodilla en la pretemporada.

