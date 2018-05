Va Munguía por fajín a NY

Ciudad de México— Jaime Munguía tiene la oportunidad de su vida y no la quiere desaprovechar.Este sábado, el prospecto tijuanense peleará por el campeonato mundial superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante el estadounidense Sadam Ali en el Turning Stone Resort & Casino de Verona, Nueva York, donde piensa dar el campanazo para convertirse en el nuevo monarca del orbe.La posibilidad de ir por el fajín le llegó de rebote al ser el encargado de reemplazar a Liam “Beefy” Smith, quien inicialmente estaba programado para el combate, pero debido a algunas complicaciones de salud debió dejar la pelea, abriéndosele la chance al mexicano, quien asegura está dispuesto a dar la sorpresa.El poco tiempo con el que se le avisó a Munguía no será pretexto, ya que estaba programado en la cartelera de Gennady Golovkin del pasado fin de semana.“Llegaré en perfectas condiciones, ya que iba a pelear el sábado en la función de Golovkin y traigo una gran preparación. Estoy muy contento y motivado por esta oportunidad y con muchas ganas de regalarle otro campeonato a México”, externó Munguía.El joven de 21 años de edad se mantiene invicto en el pugilismo de paga con un récord de 28-0, con 24 KO’s, mientras que Ali suma 26 victorias y 1 derrota, con 14 nocauts.Para esta pelea, el retador se hizo de los servicios del experimentado entrenador Robert Alcázar, quien ha estado en la esquina de boxeadores como Óscar De La Hoya, Jessie Vargas y Edwin Valero.“Me acoplé muy bien con Robert, he aprendido bastante. Siempre me ha gustado trabajar fuerte y él me exige mucho, estoy muy a gusto, contento y satisfecho con la preparación”.“Cerramos fuerte, explosivos y con una excelente condición física, sin preocupación alguna más que la de ir y ganar esa pelea”, apuntó Munguía.

