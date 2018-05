Luego de haber sido seleccionado el mes pasado en el Draft de la NFL, el ex liniero de los Mineros de UTEP, Will Hernández, reportó ayer al mini campamento de entrenamiento para novatos de los Gigantes de Nueva York, junto al resto de los seleccionados y de los jugadores que llegaron vía la agencia libre, además de otros que estarán a prueba.Hernández, que fue la segunda selección de la segunda ronda y 34 en general, portará el número 71 en su jersey. Con los Mineros utilizó el número 76.Todo el año, los scouts de los equipos recorren todo el país en busca de jugadores colegiales para llegar a este momento.La reunión de ayer en el centro de capacitación Quest Diagnostics tuvo la finalidad de orientar a los recién llegados, además de darles la bienvenida a su nuevo equipo.Después de la orientación, que incluye todo, desde la colocación de equipos hasta exámenes físicos, llegaron al campo por primera vez juntos. Pero esta vez no lo hacen como Nittany Lions, Mineros, Bulldogs, miembros del Wolfpack, Spiders o Hurricanes, sino como Gigantes de New York.Además de Hernández, los otros jugadores que fueron seleccionados por los Gigantes en el draft son el corredor Saquon Barkley, el linebacker Lorenzo Carter, el tacle defensivo B.J. Hill, el mariscal de campo Kyle Lauletta y el tacle defensivo R.J. McIntosh.Los Gigantes realizarán prácticas de mini campo de novatos hoy y mañana. Ambas estarán encabezadas por el entrenador en jefe Pat Shurmur y los jugadores estarán disponibles para los medios.Mientras tanto, los veteranos han estado avanzando en su programa de entrenamiento de temporada baja, que comenzó el pasado 9 de abril.

