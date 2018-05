Roles de futbol y beisbol locales

MOSQUEDA PREMIERInicio de Liguilla suerte para todos los equiposSabado 12 de mayo del 2018JASO 13:45 Dep. Del Carmen vs Guadalajara5:30 Brasil vs Leones De SantaJASO 25:30 Dep. Lopez vs Real HorizonteJASO 35:30 Basculas Juárez vs Tuercas Fc.JASO 45:30 Inter De Tierra vs Joyeria ElviaJASO 55:30 Veterinaria Garza vs Atco. NavaDomingo 13 de mayo de 2018NIDO 18:00 Glamour Estética vs 20 De Nov.10:00 Coruña vs LiverpoolNIDO 28:00 Retiro Master vs Unión De CompadresJASO 18:00 Dep. Copi vs Beny Haros10:00 Trans Heroz vs Glorieta12:00 Real Buenavista vs Dep. SofíaJASO 28:00 Aguilas Ibca vs Buenavista10:00 Dep. Rodeo vs Semapi12:00 Caporal Jr. Vs Dep. MorenoJASO 38:00 Caporal Master vs Estrellas De O.10:00 Dep. Gonzalez vs Lobos Hdez.12:00 Milan vs Alemania Jr.JASO 48:00 Alemania Master vs Chavita Urbina10:00 Dep. Ordaz vs Farmacia San Isidro12:00 Dep. Garcia vs Dep. La FeJASO 58:00 Vet. Garza vs Argo10:00 Pumas Blas vs Vet. Garza Jr.12:00 Jose Nava vs Estrellas Esperanzapierden Gomez y TecnicaZAPATERA-MILENIOSábado 12 de mayo del 2018MILENIO 105:15 Presentación Equipos05:30 Dep. Galeana (1) vs Jalisco (2) FinalMILENIO 203:45 Centro Medico (3) vs Patriotas (5) 3er Lugar05:30 Emerson vs Bravos FcMILENIO 303:45 Club Pachecos vs Tigres05:30 Dep. Laguna vs CebollerosMILENIO 403:45 Brasil vs ACV205:30 Evento MilenioNota: Final de Copa 2018 En caso de Empate 5 PenalesPor Acuerdo de Asamblea no Se Permitirá En La Final Ingerir Durante el Juego Bebidas Embriagantes.ZAPATERA-MILENIODomingo 13 de mayo del 2018MILENIO 108:15 Chivas Milenio B vs Dep. Espinoza10:00 Chivas Milenio vs Mármol FC11:45 Dep. Manchester vs Dep. LechugaMILENIO 208:15 Hermanos Rodríguez vs Real Independencia10:00 Dep. Cervantes vs Dep. Olivas11:45 Juventus vs Dep. LazaldeMILENIO 308:15 Bullys vs Dep. Zacapexco10:00 Gran Italia vs Niupy 1811:45 Evento ChivasMILENIO 408:15 Cuervos Fc vs Universo 710:00 Franco Fc vs Dep. Altamirano11:45 Evento ChivasNota: -Se jugara Jornada 16 de Copa 2018- Ya Debes Presentar CredencialesYa no hay altas de jugadoresNo alinear a jugadores expulsadosPROFR. GUILLERMO GONZALEZSábado 12 de mayo de 2018Jornada 11 Liga 2018“GUAYU” GALVAN (CODER 1)4:00 Aguilas Mexico FC vs Carrillo United6:00 Tomza vs Universo SoccerJUAN DOMINGUEZ (CODER 2)6:00 Antonio Salazar vs Franco SoccerHIPICO 54:00 Dep. Villa vs Real Sociedad6:00 Cruz Azul vs Corassa FCHIPICO 64:00 Dep. El Granjero vs Laguna6:00 La Vaquita vs Laguna SoccerHIPICO 76:00 Leverkusen vs ChivasDEP. ALTAVISTA6:00 Solis FC. vs Dicoem AltavistaLA TRIBU4:00 Vera Soccer vs Xliebres6:00 FC Amigos vs Panchitos CJFZA. SOLES 2 (Tierra)6:00 Lear la Cuesta vs Pericos IntraNIDO 16:00 Rayos vs PotrosPendiente: Melchor Ocampo - Real PromotoresLiga Profr. Guillermo GonzálezInvita a nuestro Torneo de Liga Master 2018….Jugadores nacidos en 1979 y anteriores….Informes al Cel. 2-75-05-43LUIS CARLOS AGUIRRESábado 12 de mayo del 2018CAMPO “A” UNIDADDEPORTIVA III8:00 San Sebastian Jr. vs Leones Primera Infantil Liga9:30 Estatal No. 2 vs Romanos Intermedia Liga10:40 Cobras P.S. vs Estatal No.2 Primera Infantil LigaCAMPO “B” UNIDADDEPORTIVA III8:00 Camino Joven vs Manchester Libre Liga9:30 Deportivo Milán vs Konsty Libre Liga11:00 Manchester City vs Real Madrid Intermedia LigaCAMPO “C” UNIDADDEPORTIVA III8:00 Vida y Verdad vs Deportivo Reyes Libre Liga9:30 Camef 21 vs Real Madrid Jr. Primera Infantil Liga10:40 Deportivo Olvera vs Juventus Libre LigaCAMPO NO. 1 UNIDADDEPORTIVA IV8:00 Elite Juárez vs Barza Libre Liga9:30 Magia Azul vs FC, Caballero Libre Liga10:40 Atlético Rojo vs Jesus Army Libre LigaZETA GAS13:30 Zeta Gas vs Deportivo JC Libre LigaRAFAEL ANGEL PEREADomingo 13 de mayo de 2018CAMPO “A” UNIDADDEPORTIVA III8:00 Retiro, FC vs Deportivo Piña9:45 Vikingos vs FC, Eaton11:30 Taller Tilico vs Real Rodríguez13:15 Los Rabanos vs ValedoresCAMPO “B” UNIDADDEPORTIVA III8:00 Santos Colón vs Unión9:45 Galeana vs Arsenal11:30 Deportivo Chachos vs Deportivo Sánchez13:15 Deportivo Canchola vs ArgentinaCAMPO “C” UNIDADDEPORTIVA III8:00 Franco, FC vs Atlético Pumas9:45 Deportivo Chaveña vs Toluca11:30 Chaveña vs Furia13:15 Deportivo Salas vs MonterreyVILLAGOMEZ I9:45 Atlético Rodeo vs Astros11:30 Real Nacional vs Real CucarachaVILLAGOMEZ II9:45 Celtic vs Deportivo Totocha11:30 Santiago Niltepec vs PumasSemifinal Copa Superior en caso de empate 5 PenalesTorneo Especial en caso de empate 3 PenalesROBERTO AZANIDomingo 13 de mayo de 2018MISIONES I8:00 Deportivo Vadi vs San Lorenzo9:45 Atlético Rojo vs RomaMISIONES II8:00 Juárez Soccer vs Morocos Body Shop9:45 Deportivo Rodríguez vs Rodríguez SoccerCAMPO NO. 1 UNIDADDEPORTIVA IV8:00 Rayados vs Pumas del Carmen9:45 León, FC vs Macias, FCCAMPO: NO. 2 UNIDADDEPORTIVA IV8:00 Cuervos, FC vs Real España9:45 Cementos de Chihuahua vs SantosINDIOS8:00 Exa Tec vs Italia9:45 Lavandería Azteka vs Sindicato Municipal11:30 Club Veteranos vs La JuveSALVADOR CANCHOLASábado 12 de mayo del 2018TORNEO DE COPA “RICARDO MANCHA”MISIONES I16:00 España vs San Antonio17:30 Reencuentro vs LatinosMISIONES II16:00 Ciro Hernández vs Leones Negros17:30 Inter de Milán vs Deportivo Micaela GonzálezMISIONES III16:00 Paisano vs Lear La cuesta17:30 Italia vs LeónMISIONES IV16:00 Atlético Cisneros vs Yonke Trebol17:30 Chihuahua Soccer vs Exa TecINDIOS I16:00 Olímpico vs Arroyo Colorado17:30 JMAS vs BrazilMARGARITO MORENOSábado 12 de mayo del 2018CAMPO “B” UNIDADDEPORTIVA III14:30 Quesería Abundis vs Aguilas IBCACAMPO NO.1 UNIDADDEPORTIVA IV17:30 Mr. Futbol vs Unión de CurtidoresCAMPO NO.2 UNIDADDEPORTIVA IV17:30 Tortillería Fily vs Ramírez OroINDIOS II16:00 Alicante vs Integra ComunicacionesVILLAGOMEZ I14:30 Abogados vs Deportivo Ruvalcaba16:00 SEPCE Olímpicos vs Cruz Azul17:30 Atlético Español vs Mausy UnitedDescansa Atlético SantamaríaCENTENARIOSábado 12 de mayo del 2018TORNEO DE LIGA “ANTONIO LORTA”CAMPO “B” UNIDADDEPORTIVA III16:00 America vs JC Ventas17:30 Cementos Chihuahua vs HalconesCAMPO “C” UNIDADDEPORTIVA III14:30 Percherones vs Ex Seminaristas16:00 Atlético Español vs España17:30 Sánchez Soccer vs Real MoreliaCAMPO NO.1 UNIDADDEPORTIVA IV16:00 Lavandería Azteka vs Mr. Futbol OroCampo No.2 Unidad Deportiva IV16:00 Mexicas vs Morgan de MéxicoINDIOS II14:30 Santos Laguna vs San SebastiánALAS DORADASSábado 12 de mayo del 2018VILLAGOMEZ II14:30 Real Madrid vs Club Med Cir16:00 Mr. Futbol vs Deportivo Avalos17:30 Exa Tec Juárez vs Old Star´sCAMPO “A” UNIDAD DEPORTIVA III14:30 Toluca vs Dental Ney16:00 Silver Truck vs Liebres17:30 Atlético Español vs San SebastiánDescansa Quintana RoofingINTERLIGASDomingo 13 de mayo de 2018Invita a todos los equipos a participar en la próxima temporada de liga 2018INSCRIPCION GRATIS Mayor información llamar tel. 656 297 61 59 CAMPOS HIPICOSFUENTES 38:00 Dep Chilos vs Dep Montanez9;50 Deportivo X vs Quantum PlasticHIPICOS FUENTES 49:00 Santos Limones vs Dep San Lorenzo10:50 Atco López vs Dep San FelipeHIPICOS FUENTES 59:00 Dep Yulilia vs Equipo Nuevo10:50 ThermoTech vs Dep RebeliónHIPICOS FUENTES 68;00 Dep Delfines vs Atco Reforma9:50 Melchor Ocampo vs Dep AngelesHIPICOS FUENTES 78:00 Cachorros Ref vs Chaveña9;50 Dep Corpus vs Dep el GordoHIPICOS FUENTES 88:00 Alameda vs Dep Dorados9:50 El Deportivo VS Dep SombreretilloDescansa: Atco San Felipe, Enfermotes, Universidad Fc, Yonke 78,GOLES EN CONTRA se anexa al reglamentoLos Equipos que no presenten su recibo de pago al Inicio de su partido, Tendra un gol en contraPara Iniciar el partidoTodos los equipos deben Presentar sus credencialesJILOTEPECDomingo 13 de mayo del 2018JILOTEPEC 108:00 Cuervos del Sauzal vs Yoguis12:00 Overs vs Centro Cambiario Irigala15:30 Amigos de Castorena vs DescarriadosJILOTEPEC 208:00 Marsa vs Capiros12:00 Royals vs Atleticos15:30 Ruta 10 vs GigantesJILOTEPEC 308:00 Mineros de Reyes vs Los Cebollos12:00 Toros de Santa Bárbara vs Deportivo de la O15:30 Cachorros del Carmen vs BombarderosJILOTEPEC 408:00 Indios de Senecu vs Dorados12:00 Mets de Satélite vs Indios de Senecu15:30 Los Gómez vs Mets de SatéliteJILOTEPEC 508:00 51´s vs Los Pochos12:00 Laboratorio Dental Villalobos vs Azucareros de San Cristóbal15:30 Sandilleros de Tlahualilo vs TomaterosJILOTEPEC 608:00 Deportivo Nazas vs Rebasar12:00 Sultanes de Camacho vs Medias Rojas15:30 Giants vs Familia RivasJILOTEPEC 708:00 Deportivo Enríquez vs Los Fronterizos12:00 Rangers vs Gallos del Granjero15:30 Blue Jays vs Los Reales de ZaragozaJILOTEPEC 808:00 Chihuahuas vs Muñoz y Felipe12:00 Cardenales vs Hermanos GonzálezTERRAZAS 108:00 Pepe´s vs Los Reales12:00 Ópticas Juarez vs Deportivo Emiliano15:30 DB Schenker vs PericosTERRAZAS 208:00 Bosques vs Gama12:00 Meloneros de Tlahualilo vs Toros de León15:30 Toros de León vs Deportivo DurangoTERRAZAS 308:00 Diablos Rojos vs Cardenales del Charol12:00 Familia Rentería vs MorelosNOGALERA09:00 Pemex vs Retirados13:00 Dodgers vs Constructora MoralesANTENA 109:00 Amigos de Ramos vs Torillos13:00 Los Cubs vs Los RencorososANTENA 209:00 Amigos de Arturo Aguirre vs Petroleros13:00 La Familia vs CharrosANTENA 309:00 Red Sox vs Dorados de Chihuahua13:00 Piratas Jr vs Cardenales de Ex CarolinaJUNTA MUNICIPAL DE AGUA09:00 Pueblito de Allende vs Junta Municipal de Agua13:00 Maquinados de Juarez vs BroncosSAUZAL09:00 Transportes Nyahn vs Los Pizarras del Sauzal13:00 Cachorros vs Convertors de MéxicoSAMALAYUCA10:00 Indios Maia vs Potros de Mc Tools13:00 UACH vs Diablos de SamalayucaEL FORTIN DE LA JMASSábado 12 de Mayo de 2018JMAS11:00 México vs JMAS12:30 Águilas vs Bud Light2:30 Laguna vs CobrasDomingo 13 de mayo de2018JMAS10:30 Octava vs Zaragoza11:45 Unión vs Laguna1:00 Movistar vs Cobras2:15 Espartanos vs LobosAZTECA JUAREZDomingo 13 de mayo 2018Cat. (Primera y Segunda Fuerza) PlayoffLA CEMENTERA9:00 Multiservicios Diesel Flores vs Central Restaurantera1:00 Central Restaurantera vs Multiservicios Diesel FloresIMPERIAL AEROPUERTO # 19:00 Cachorros de Solis vs Novatos del Km 201:00 Novatos del Km 20 vs Cachorros de SolisIMPERIAL AEROPUERTO # 29:00 Los Chagos vs Piratas1:00 Piratas vs Los ChagosIMPERIAL AEROPUERTO # 39:00 Tritones vs White Sox1:00 White Sox vs TritonesIMPERIAL AEROPUERTO # 49:00 Delfines vs Soles1:00 Soles vs DelfinesIMPERIAL AEROPUERTO # 59:00 Hermanos Mendez vs Tortilleria Baruk1:00 Tortilleria Baruk vs Hermanos MendezIMPERIAL AEROPUERTO # 69:00 Hermanos Martinez vs Dorados De Villa1:00 Dorados de Villa vs Dorados de VillaCERESO ESTATAL9:00 Imperio 727 vs Bravos1:00 Imperio 727 vs BravosConvocatoria: La Liga de Beisbol Azteca Juarez invita a todos los equipos de beisbol a jugar en las Categoria Primera Y 2da Fuerza Inscripciones Abiertas Junta Todos Los Martes A Las 7 Pm Informacion Al 656-6-36-56-22 Y 2-42-51-11RIVERAS DEL BRAVOViernes 11 de mayo de 2018UNIDAD DEPORTIVA RIVERA LERMA Y R LORO6:20 Jaguares vs Adidas Cancha # 17:00 Sulivan vs Bayer Cancha # 17:40 Croacia vs Black Panter Cancha # 1Sabado 12 de mayo de 2018MUDAS # 19:00 Chelsea vs Chivas Juvenil Menor9:40 Juventus vs Real Madrid Juvenil Menor10:20 Barcelona vs Boroni F C Juvenil Menor11:00 Bayer vs Amazonas Femenil11:40 Alemania vs Paris Juvenil MenorMUDAS # 29:00 Barcelona vs Santos Juvenil Menor9:50 Alemania vs Gladiadoras Femenil10:40 Black Panters vs Paris Femenil11:20 Alemania vs Brasil FemenilCANCHA # 11:00 Concordia vs Dpv Fot Juvenil Mayor 02--031:40 Niupy vs Tigres Juvenil Mayor 02--032:20 Juventus vs Brasil 8 Juvenil Mayor 02--033:00 F C Piedras vs Paris Juvenil Mayor 02--033:40 Juventus vs Apaches Juvenil Mayor 02--034:20 Gremio vs Tijuana Juvenil Mayor 02--03CANCHA # 21:00 Aguilitas vs Los Pumitas Intermedia 06--071:40 Mini Toluca vs Atl Madrid Infantil 08---092:20 Concordia Jr vs Real Madrid Intermedia 06--073:00 Los Angeles Jr vs Cortaza Intermedia 06--073:40 Dpv Martinez vs Cachorros Infantil 08---09RIVERAS DEL BRAVO SOCCCER Y RAPIDODomingo 13 de mayo de 2018LAS MUDAS 19:00 Atlas vs La Roma9:40 Maverik vs Halcones10:30 Abarrotes Aldo vs Dpv Rosales11:30 Maverik vs Hola Verde Las Mudas 29:00 Cachorros vs Dpv Real10;00 Galacticos vs Chapecuense11;00 Dpv J C vs Real BetysSANTA ELENA8:30 Tigres vs Dpv Jimenez10:00 Dpv Morgado vs Milan11:30 Dpv Medina vs Valedores F C1:00 Furia Roja vs Frncia2:30 Bayer vs Dpv LopezAUTO SONE 410:00 Nvo Mundo vs Guerreros Jr12:00 Guerreros vs CombinadosRebaño vs OlimpiaDpv Los Primos vs HalconesVICENTE MUÑOZ UNIDOSX EL DEPORTEDomingo 13 de mayo del 2018COCA-COLA 18:30 Bacheo Intenso vs Dep PSG10:10 Dep Mexico vs Fuerza Rayos11:50 Almejas vs Real Estrada1:40 Dep Lilas vs Moderna FcCOCA-COLA 28:30 Fluminence vs Atomos Nexo jr10:10 Fc Borregos vs Amigos de Lupillo11:50 Ola Verde vs Dep Gamer1:40 Dep # 23 vs LagunaCOCA-COLA38:30 Colors vs Dorados10:10 Dep Hernandez vs Guerreros Km2011:50 Dep Avalos vs Imperio Real1:40 Dep #23 jr vs Atl AeropueretoCOCA-COLA 48:30 Atl Villa vs Furia Azul10:10 Avila vs Fc Lobos11:50 Real Gallegos vs Laguna Soccer1:40 Dep Bandoleros vs Dep Santhee***COCA-COLA 59:00 Bravas fc vs Dep Aguilas fem —semi--10:10 Dep #24 fem vs Dep Ramirez --semi--11:30 Avila jr vs Dep #24 jr –semi--12:40 Real fc vs HolandaCOCA-COLA 68:30 Papas Chelsea vs Dep Santhee***10:10 Chicas Chelsea vs Dep Mora –cuadrangular--11:30 Atl Ramirez vs Chicas Manchester –cuadrangular--1:40COCA-COLA 79:00 Almejita vs Pitufos jr --semi--10:10 Dep Reyes vs Dep Niupi –semi--11:30 Chivas jr vs Dep Escobar jr --semi--12:40 Pitufos vs Amigos de Lupillo jr1:40 Dep Union jr vs Virreyes fcCOCA-COLA 88:30 Dep Panfilos vs Chavitos Pizza10:10 Dep Angel vs Dep Union Juarez11:50 Dep FMR vs Aguilas ***1:40 Los Borikuas vs Aguilas***COCA-COLA 98:30 Dep Ajax vs Sao Paulo fc10:10 Fc Italia vs Dep Sosa11:50 Dep Rincones vs Vidriera del NorteCOCA-COLA 108:30 New Castle vs Atlas jr10:10 Guerreros Laguna vs Falcon de JuarezNota.- Jugador sin credencial no podrá jugar finales. Informes al cel. 320-818-81IMPERIAL ZARAGOZADomingo 13 de mayo 2018IMPERIAL ZARAGOZA NO 108:00 Dep Rangel vs Toluca09:45 Arsenal vs Fc Lexus11:30 Dep Morelos vs Dep 4 Caminos13:15 Dep Cirilos vs Dep JordanIMPERIAL ZARAGOZA NO 208:00 Noruega vs Blue Boys09:45 Dep Diablos vs Dep Gallegos11:30 Dep Acv2 vs Real OlagueIMPERIAL ZARAGOZA NO 308:00 Milan vs Dep Tena Jr09:45 Audio Video vs Pachuca11:30 Dep Reyna vs Dep La CuestaIMPERIAL ZARAGOZA NO 612:00 Papichulos vs El VergelIMPERIAL ZARAGOZA NO 808:00 Italia Fc vs Las Diablas (Consolacion Vuelta)09:45 Dep Rangel vs Che Guevara (Consolacion Vuelta)11:30 Colombia vs Dep Garza (Semifinal)13:15 Holanda vs Chikas Morelos (Semifinal)IMPERIAL ZARAGOZA NO 908:00 Dep Moreno vs Dep Quintaco09:45 Dep Zorros vs Maletitas Fc11:30 Radiadores Solis vs La BandaIMPERIAL ZARAGOZA NO 1008:00 Chelsea vs Mtz Rivera09:45 Nenas Soccer vs Dep Juarez (Fecha #1)11:30 Reenc de Diablos vs Dep Sandoval