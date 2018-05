Sacan bravura

Los Chihuahuas de El Paso pegaron un grand slam por tercera vez en la temporada, lo que les ayudó a crear un rally de seis carreras en la tercera entrada y vencer anoche 11-3 a los Rainiers de Tacoma, con lo cual también rompieron una racha de cinco derrotas consecutivas.Apenas en la parte baja del primer inning, Brett Nicholas conectó su décimo cuadrangular de la temporada, éste de tres carreras para que los Chihuahuas tomaran una tempranera ventaja de 3 a 0.En el segundo rollo la novena paseña sumó dos carrera más, primero con un doble productor de Shane Peterson y luego en un sencillo de Cory Spangenberg que mandó a Peterson a la registradora. La tercera entrada fue de ensueño para los Chihuahuas y de pesadilla para los Rainiers. Max Povse sumaba cuatro bases por bolas en las dos primeras entradas y empezó la tercera con tres pasaportes consecutivos permitiendo que se le llenara la casa, lo que provocó que fuera reemplazado por Lindsey Caughel.Sin embargo, las cosas no cambiaron mucho y Caughel caminó a los dos primeros bateadores que enfrentó para que El Paso se fuera arriba 7-0 con dos carreras de caballito, sin out en la pizarra. Vino el turno al bat para Cory Spangenberg, que no desaprovechó que tenía la casa llena para conectar un gradn slam con un batazo por todo el jardín derecho que puso a los Chihuahuas con una cómoda ventaja de 11 a 0.Fue todo el daño que los paseños hicieron a la ofensiva, pues en las siguientes cinco entradas se fueron en blanco y terminaron con un total de siete hits, los mismos que Tacoma, pero eso fue más que suficiente para ganar el partido. Los Rainiers intentaron reaccionar en el cuarto inning con dos cuadrangulares solitarios, el primero de Daniel Vogelbach y el segundo de Chris Hermann, mientras que la tercera carrera la anotaron hasta el octavo episodio en una línea de hit de Vogelbach que mandó al home a Taylor Motter.Luis Perdomo abrió por los Chihuahuas y sumó su tercer triunfo del año. Estuvo en la lomita seis entradas completas en las que toleró cinco hits, dos carreras, regaló una base y ponchó a seis. Povse cargó con la derrota, luego de dos entradas completas en las que recibió tres imparables, ocho carreras, pasaporteó a siete y ponchó a tres. En total, nueve jugadores de los Chihuahuas recibieron bases por bola, por apenas dos de los Rainiers.

