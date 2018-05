Torreón, Coahuila— Santos mandó al América a la lona, tras el brutal 4-1 en la semifinal de ida del Clausura 2018. De aquí al domingo una vez más se hablará de la historia de remontadas azulcremas, pero el resultado fue tan contundente que lo que ocurra en el Estadio Azteca tendrá que rayar en el milagro. Y apenas hace unas semanas no pudieron hacer lo propio contra el Toronto en la semifinal de la “Concachampions”. El exazulcrema Osvaldito Martínez, Julio Furch con un doblete y Edwuin Cetré maltrataron al Águila, pero también el aparato defensivo azulcrema, que tuvo una noche de pesadilla en el Estadio Corona. Si a eso se le agrega el penal que falló Jérémy Ménez al 44’ y que pudo ser el empate a dos, la escena de terror es más completa; sólo Cecilio Domínguez pudo vulnerar al cuadro lagunero, y eso por el yerro de Jonathan Orozco. América propuso un partido de fajadores, pero no supo conectar buenos golpes y en cambio recibió bastantes. En los dos primeros goles, de Osvaldito y Furch, hubo escenas comunes: una defensa displicente y un Marche mal posicionado. Aun así, las Águilas se las habían ingeniado para empatar a uno, en una acción precedida de un fuera de lugar complicado para el asistente, pero el mayor error fue del portero Orozco al no calcular bien la trayectoria de la pelota. Después del error de Ménez, en el complemento los visitantes mantuvieron la agresión contra el marco rival, con el problema de que Oribe Peralta vive un pésimo momento como definidor y hasta abanicó en una ocasión la pelota. El “Cepillo” perdonó en un remate de palomita antes de que Santos pegara de nuevo. Cuando los americanistas más presionaban llegó el error de Bruno Valdez, quien no supo cómo cortar el esférico tras un centro por derecha, bien aprovechado por Furch para el tercero de la noche, al 54’. Los capitalinos se lanzaron con violencia al ataque, una propuesta que exigía perfección en la zaga, imposible porque Edson permitió que Furch le ganara un cabezazo y la pelota pasó entre Paul Aguilar y Valdez, cómoda para que Cetré venciera a Marche. Mientras Cecilio Domínguez y Renato Ibarra se quedaron cerca de un tanto que hiciera menos riesgosa la vuelta, Marchesín evitó goles cantados de Furch y Brian Lozano. Una vez más el América apela a su historia de gestas, pero el problema es que enfrente están unos Guerreros que mucho saben de hazañas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.