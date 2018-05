Madrid— Rafael Nadal rompió la marca de John McEnroe, de 49 sets consecutivos ganados en la misma superficie, al vencer ayer al argentino Diego Schwartzman por 6-3, 6-4 en los octavos de final del Abierto de Madrid.Nadal extendió su racha a 50 sets consecutivos en arcilla, eclipsando con ello el récord establecido por McEnroe en 1984 en canchas sintéticas.“Es circunstancial. No menosprecio ningún récord, pero en estos momentos no estoy para pensar en este tipo de cosas. Cuando salgo a jugar pienso en mi rival y cuando se termine mi carrera, son cosas que quedan”, comentó el español. “Es muy difícil ganar 50 sets seguidos. Se ha hecho, pero ya está, no hablemos más de ello y pensemos en lo que realmente me importa”.El número uno del mundo se concentra ahora en su próximo compromiso, frente a Dominic Thiem, una reedición de la final del año pasado. El austríaco superó a Borna Coric por 2-6, 7-6 (5), 6-4, y ha sido el último jugador que ha doblegado a Nadal sobre polvo de ladrillo, el año pasado en Roma.“Es un partido clave dentro del torneo, contra un jugador muy difícil, una gran oportunidad para jugar contra uno de los mejores del mundo”, valoró Nadal.Mientras el español seguía su dominio imperial en tierra batida, las mujeres más destacadas del circuito continuaron pasando trabajos en la capital española, luego de la eliminación de Simona Halep y Maria Sharapova en los cuartos de final. Entre los hombres, el argentino Juan Martín del Potro también quedó fuera.Del Potro naufragó en los octavos de final al sucumbir 3-6, 6-4, 7-6 (8-6) ante el serbio Dusan Lajovic, 95 en el ranking mundial.Lajovic le dio la vuelta a un 0-4 en el desempate decisivo para dejar fuera al cuarto preclasificado del torneo en superficie de arcilla y lograr la primera victoria de su carrera contra un jugador del Top 10.El segundo cabeza de serie Alexander Zverev se deshizo 6-4, 6-2 del argentino Leonardo Mayer 6-4, 6-2 y se enfrentará en la tercera ronda con John Isner, quien eliminó al uruguayo Pablo Cuevas por 6-7 (9), 7-6 (3), 7-6 (4) en casi 2 horas y media.El reinado de Halep en la capital española llegó a su fin al caer 6-4, 6-3 ante Karolina Pliskova en los cuartos de final del cuadro femenino.Halep, la actual número uno del ranking, llevaba una racha de 15 triunfos en Madrid. Pero la checa Pliskova no le dio oportunidades, rompiéndole el servicio cuatro veces y logrando 20 winners.“Fue uno de mis mejores partido este año”, dijo Pliskova, sexta cabeza de serie en Madrid. “Me siento increíble, toda vez que en los últimos seis duelos había perdido con ella. Nunca pensé que le iba a ganar. Mi saque estuvo excelente y todo me salió bien”.La única victoria previa de Pliskova en sus siete encuentros previos con Halep fue en la Copa Federación de 2016.Pliskova conquistó en abril el décimo título de su carrera, al ganar la final en arcilla del torneo de Stuttgart.En semifinales se medirá con Petra Kvitova o Daria Kasatkina. Pliskova ha quedado como la preclasificada más alta que sigue en carrera en el torneo, luego que la danesa Caroline Wozniacki (2) y la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza (3) perdieron el miércoles.

