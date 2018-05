Lucen rapidez en carreras de entrenamiento

Los tiempos más rápidos en los tres días de carreras de entrenamiento en el hipódromo Ruidoso Downs se registraron durante el tercer día, ayer, cuando siete caballos se convirtieron en los únicos que cronometraron menos de 16 segundos en las 300 yardas.Las carreras de entrenamiento son una herramienta para que los entrenadores puedan preparar a sus caballos dosañeros y estén listos para las pruebas del Ruidoso Futurity, Grado 1 con bolsa de un millón de dólares, que se correrán el 25 y 26 de mayo.Midday News, de Midday News Partners, corrió las 300 yardas en :15.850 segundos para registrar el mejor tiempo de los tres días de prácticas. Entrenado por Mike Joiner, Midday News fue una compra de 28 mil dólares en una venta de Ruidoso, y estuvo en la pelea con Fireball Flash, de Ramon Alvarez y D. Delaney, e hija de First Moonflash. Ella registró :15.868, el segundo mejor tiempo de los tres días de entrenamientos.Midday News fue montado por Felipe García-Luna, mientras que Mauro Salcedo estuvo en la monta de Fireball Flash para el entrenador Seth Ferguson.El tercer mejor tiempo de ayer, y de los tres días de carreras, fue de The Runaway Favorite, de Bobby Simmons. El caballo castrado, producto de Favorite Cartel, del establo de Blane Wood, ganó su carrera con :15.902 con Ricky Ramírez en la monta.Los otros caballos que registraron tiempos menores a los 16 segundos fueron Excessive Gambler (:15.944), Cd Rowdy James (:15.946), My Mystery Lover (:15.966) yAce Of Spades Senator (:15.984).En las carreras del martes, Jest Famous, hijo de Mr Jess Perry, fue el más rápido sobre la pista con un triunfo por un cuerpo de ventaja con un tiempo de :16.038. Ricky Ramírez estuvo en la monta.Los caballos con los cinco tiempos más rápidos de cada uno de los dos días de pruebas para el Ruidoso Futurity, avanzarán a la final que se correrá el 10 de junio.

