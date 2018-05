El boxeador paseño avencidado en Las Cruces, Austin Trout, señaló que el próximo 9 de junio saldrá a robarse el show cuando rete a Jermell Charlo por el título superwelter del CMB en pleito que se llevará a cabo en el Staples Center de Los Angeles, California.“Sólo espero que no se duerman en mí, porque han despertado a un gigante dormido. He estado ocupado y activo, así que ahora siento que soy muy peligroso”, dijo Trout en conferencia de prensa que se celebró en Los Angeles.Trout recordó que cuando enfrentó al hermano gemelo de Jermell, la gente lo daba por perdido incluso antes de que subiera al ring, por lo que en esta ocasión tratará de ponerle un alto al 'Show de Charlo' y comenzar el 'Show de Trout'.“Estoy muy entusiasmado con esta pelea. Me encanta pelear en Los Ángeles. Estoy invicto aquí y tengo la intención de permanecer invicto aquí. Estar en el Staples Center es un gran honor. Soy un gran aficionado del basquetbol, así que sé lo que ese edificio significa”.El boxeador paseño, consideró que los hermanos Charlo actúan de forman similar sobre el ring, pero no son lo mismo y definitivamente no pelean igual, y la diferencia en esta pelea es que ha estado más ocupado recientemente.“Creo que la diferencia en esta pelea es que he estado más ocupado preparándolo. Acabo de pelear en febrero, así que mis habilidades fueron más refinadas al llegar a este campamento. Comenzamos ya al 50 por ciento de debido a mi actividad reciente y eso me permitió trabajar aún más en el plan de pelea. Vamos a estar preparados para todo lo que tiene”, dijo Trout.Agregó que los aficionados verán a un boxeador con las habilidades más finas de lo que lo han visto en los años recientes y que demostrará que sigue siendo el rey de la división super welter.“El perro en mí está completamente listo para pelear. Estoy hambriento. Siento que soy joven y esta es mi oportunidad de demostrar que soy sigue siendo el rey de esta división. Uso las decepciones pasadas como motivación. Incluyendo la pelea contra Jermall. Es todo el combustible que necesito”.“El 9 de junio pueden esperar ver mi mano levantada. No va a ser fácil. Va a ser una pelea de perros. Va a ser una gran pelea y voy a salir en lo más alto. El cinturón me verá a mí”.