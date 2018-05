Sin claro favorito

Ciudad de México— Toluca y Tijuana se enfrentan en una serie que de primera mano puede poner al primero como favorito y al segundo como víctima, pero luego de lo visto en sus encuentros de cuartos de final, las etiquetas pueden intercambiarse.Los Diablos Rojos cerraron la fase regular con marca de 9 triunfos en 10 partidos para así ser líderes, pero en su eliminatoria ante Morelia (el octavo) tuvieron que apelar a la posición en la tabla para salir adelante (4-4 global).En cambio, Xolos dio la campanada al dejar fuera a Monterrey, no sólo favorito para avanzar a semifinales sino también al título, pero que se tuvo que despedir con una derrota en casa y un global 3-2 a favor de los fronterizos.Con estos antecedentes, la serie queda en el aire.EL HOMBRE CLAVEToluca / Luis QuiñonesEl colombiano aterrizó este Clausura 2018 en el cuadro mexiquense y tardó poco en dar resultados: cinco goles y dos asistencias durante la Fase Regular, números que lo hacen uno de los hombres más participativos en el ataque, junto a Fernando Uribe. Se desempeña como volante desde donde explota su velocidad, encare y hasta remate a gol. Todavía no marca en Liguilla pero sería cuestión de tiempo.5 goles ha marcado el cafetalero en lo que va del Clausura 2018, todos ellos en Fase RegularEL TÉCNICOToluca / Hernán CristanteEl ex portero escarlata cada vez se ve mejor como timonel de los Diablos Rojos, con los cuales disputa su cuarto torneo y tercera Liguilla. Este Clausura 2018 ha entregado los números superiores: el liderato del semestre y la racha histórica de nueve triunfos al hilo en Fase Regular. Ahora se encuentra ante el reto que aqueja al club los últimos 5 años y medio, superar una Semifinal y pelear por el título.ALINEACIÓNTolucaAlfredo Talavera: porteroRodrigo Salinas: lateral derechoOsvaldo González: central por derechaSantiago García: central por izquierdaCristian Borja: lateral izquierdoJuan Delgadillo: contenciónAntonio Ríos: contenciónLuis Quiñones: volante izquierdoRubens Sambueza: volante derechoPablo Barrientos: segundo delanteroFernando Uribe: delantero centroSU ESTADIOToluca / Nemesio DiezLa “Bombonera” puede presumir un invicto en lo que va del Clausura 2018, en el cual ha visto 8 juegos hasta el momento (uno de Liguilla) con saldo de 5 triunfos y 3 empates; con 14 goles a favor y 6 en contra. En cuanto a la Fase Regular se refiere los Diablos Rojos fueron el quinto mejor equipo de local y uno de los 2 que no perdió en su feudo, junto a los Tigres en el Universitario.ASÍ ANOTAEN SEMIS de TCTolucaGoles a Favor en Semis: 50Goles en juegos de ida de Semis: 26Goles en juegos de vuelta de Semis: 24Promedio de goles a favor por partido en Semis: 1.25Goles en contra en Semis: 47Promedio de goles en contra por partido en Semis: 1.18Todas sus semis en TCTolucaTorneo Resultado Rival GlobalVer 98 Ganó América 3-1Ver 99 Ganó Santos 4-3Ver 00 Ganó Chivas 6-3Inv 00 Ganó Atlas 6-4Inv 01 Perdió Pachuca 5-3Ape 02 Ganó Santos 7-4Ape 03 Perdió Tigres 2-1Cla 04 Perdió Chivas 2-1Ape 05 Ganó Pachuca 2-1Cla 06 Perdió San Luis 4-2Ape 06 Ganó Pachuca 2-1Ape 08 Ganó Santos 2-1Ape 09 Perdió Rayados 3-1Bic 10 Ganó Pachuca 3-2Ape 12 Ganó América 3-2Ape 13 Perdió América 3-2Cla 14 Perdió León 2-0Ape 14 Perdió Tigres 0-0Ape 15 Perdió Tigres 2-0Cla 17 Perdió Chivas 2-2EL HOMBRE CLAVETijuana / Pablo AguilarLuego de cuatro años con el América, el zaguero regresó a Tijuana para una segunda era, en la cual se convirtió en el líder de la defensa, la menos goleada del Clausura 2018. Aguilar es uno de los infaltables en la alineación de Xolos, tanto que es el tercer jugador con más minutos en el torneo. Su aporte sirvió para frenar a la mejor ofensiva, Monterrey, durante la eliminatoria en cuartos, donde encajaron dos goles.1 título de Liga ya presume Pablo Aguilar con Tijuana, el cual obtuvo en el Apertura 2012EL TÉCNICOTijuana / Diego CoccaEl timonel de 46 años tuvo un regreso triunfal a la Liga MX, luego de un paso gris con Santos en el 2011. En esta ocasión logró levantar a un equipo que perdió protagonismo tras la salida de Miguel Herrera (2016-17) e incluso se vio involucrado en una polémica por el adeudo salarial a la plantilla. Logró meter a Xolos a la Liguilla y dejar en el camino a uno de los favoritos, Monterrey, y ahora va por otro.ALINEACiÓNTijuanaGibrán Lajud: porteroOmar Mendoza: lateral derechoJuan Carlos Valenzuela: central por derechaPablo Aguilar: central por izquierdaDamián Pérez: lateral izquierdoDamián Musto: contenciónVíctor Malcorra: contenciónLuis Mendoza: volante por derechaMiler Bolaños: volante por izquierdaJuan Lucero: delanteroGustavo Bou: delanteroSU ESTADIOTijuana / CalienteDiez partidos (con el de Cuartos en la Liguilla) son los que Xolos ha disputado en su casa en lo que va del torneo, de los cuales tiene un saldo de 6 triunfos, 3 empates y una derrota. Fue el tercer mejor local del semestre. Entre sus triunfos en la Fase Regular sobresale el de la Jornada 17 ante los Diablos Rojos, a quienes vencieron 1-0 para así cortarle una racha de 9 victorias en fila.ASÍ ANOTA EN SEMIS DE TCTijuanaGoles a Favor en Semis: 3Goles en juegos de ida de Semis: 0Goles en juegos de vuelta de Semis: 3Promedio de goles a favor por partido en Semis: 0.75Goles en contra en Semis: 6Promedio de goles en contra por partido en Semis: 1.50TODAS SUS SEMIS EN TCTijuanaTorneo Resultado Rival GlobalApe 12 Ganó León 3-2 Cla 17 Perdió Tigres 4-0

