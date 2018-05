Ve 'Piojo' fuerte a Santos

Ciudad de México— Miguel Herrera ha llegado a seis Semifinales en igual número de torneos con el América y Robert Dante Siboldi (DT de Santos) apenas debutará en esta instancia.Las Águilas vencieron a los Guerreros en el último partido de Fase Regular y fueron el conjunto que más poderío mostró en la serie de Cuartos, pero todas esas son meras anécdotas para el "Piojo" de cara a la Semifinal."Veo al equipo fuerte, sea al que tengamos enfrente, veo a mi equipo fuerte, pero también veo a un rival fuerte, sólido, motivado por lo que lograron, nunca he sido de que quién es favorito, eso lo hace la gente y ustedes, nosotros trabajamos para hacer bien las cosas porque ser favorito no cuenta, si entraras a la cancha con dos goles a favor porque eres favorito ahí sí pesa, pero no cuenta", mencionó al finalizar la práctica de los azulcremas.El trajín de los respectivos técnicos en la Primera División tampoco es un factor a juicio del "Piojo"."Creo que esa parte no tiene ningún peso específico porque hoy en día quedó fuera el que mayor experiencia tiene en las Liguillas que es el 'Tuca' (Ricardo Ferretti), puedes tener una idea, saber cómo se juegan este tipo de partidos, transmitírselo a los muchachos, pero después son 11 vs. 11, eso te ayuda a tratar de decirle a tus jugadores qué puede pasar, qué inteligencia debes de tener, pero después en la cancha los jugadores no están pensando si el técnico de enfrente tiene más o menos experiencia, si es más viejo, si empezó tarde", expresó.Herrera calificó como desafortunada la lesión del goleador Djaniny Tavares, quien probablemente no juegue mañana en el Estadio Corona."En ese proceso hay este tipo de circunstancias, todavía no lo descartan oficialmente, sabíamos que era difícil que se recuperara al 100 por ciento, a veces llegas completo con todos tus elementos y desafortunadamente algunos caen en ese camino de llegar a la Final", dijo Herrera, quien utilizará el mismo once inicial que el del partido de ida contra Pumas.Sobre Matheus Uribe, en el América saben la calidad de jugador que es, pero no hay ofertas por él, algo que sospechan cambiará luego del Mundial.