Despiden temprano a Djokovic

Madrid— Novak Djokovic sufrió otra prematura derrota en una atribulada temporada al perder ayer ante Kyle Edmund por 6-3, 2-6, 6-3 en la segunda ronda del Abierto de Madrid.Rafael Nadal, en cambio, sigue invencible en tierra batida. El astro español arrasó 6-3, 6-1 al francés Gael Monfils para estirar a 48 su racha de sets ganados consecutivamente. Con títulos obtenidos en Montecarlo y Barcelona, Nadal suma 37 victorias en sus últimos 38 partidos en la superficie, incluyendo 20 al hilo.La otra cara de la moneda es el serbio Djokovic, quien no logra despegar. El de Madrid es su sexto torneo seguido en el que no logra alcanzar los cuartos de final. El campeón de 12 torneos de Grand Slam ha tenido un frustrante año tras reconocer que apuró su regreso al circuito por una rebelde lesión en el codo derecho.“Son obvias las cosas que no me están saliendo bien”, dijo Djokovic. “Pero debo seguir trabajando en ellas y rezar... y confiar que mi juego mejorará”.Djokovic perdió en la tercera ronda del Masters de Montecarlo, así como en la segunda ronda en Miami e Indian Wells. El serbio, actual número 12 del ranking, tampoco pudo pasar más allá de los octavos de final en el Abierto de Australia.“Uno o dos puntos deciden esta clase de partidos”, dijo Djokovic. “La suerte le acompañó un poco. Pero también fue lo suficientemente valiente al ser agresivo en momentos clave y mereció ganar”.El británico Edmund se las verá ahora en octavos de final con el belga David Goffin (8vo preclasificado), que venció al holandés Robin Haase por 7-5, 6-3.Nadal quedó a dos sets de romper el record que John McEnroe estableció en 1984, de 49 sets ganados seguidamente en la misma superficie. Su rival de turno será el argentino Diego Schwartzman, quien eliminó al español Feliciano López por 7-5, 2-6, 6-2.“Cuando uno está con confianza, las cosas caen de su lado”, dijo Nadal.Por su parte, el uruguayo Pablo Cuevas doblegó 6-1, 6-7 (2), 6-2 al español Albert Ramos. Cuevas, quien alcanzó las semifinales del torneo el pasado, se las verá con John Isner, quien venció a su compatriota estadounidense Ryan Harrison por 7-6 (1), 7-6 (7).

