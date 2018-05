Santos no quiere que América los madrugue como hizo con los Pumas, y a lo largo de la semana esa fue una de las recomendaciones más constantes de parte del técnico, Robert Dante Siboldi, quien pidió máxima concentración y mucho cuidado con las jugadas a balón parado."La idea es ir a buscar un gol rápido, con orden e inteligencia porque América al minuto ya le iba ganando a Pumas. Hay que salir con mucho orden táctico, disciplinados, bien atentos y concentrados en las jugadas a balón parado, vamos a salir a buscar el partido", mencionó.Para el timonel lagunero es importante irse con la ventaja, para no sufrir en el encuentro de vuelta, y llevando el marcador a favor es más viable poder manejar los 90 minutos restantes en el Estadio Azteca.Siboldi reconoció que los porteros están siendo la diferencia en esta Liguilla y en ese aspecto se siente pleno y confiado en la capacidad de Jonathan Orozco."En estas instancias los arqueros son parte fundamental de un equipo y en ese aspecto estamos cubiertos", apuntó.También admitió que no salen como favoritos y el América sí, sin embargo advirtió que son serios contendientes a llegar a la final y ganarla.Toluca volverá a enfrentar a los Xolos en Tijuana, un rival y un escenario con complicacionesEl líder de la Liga MX se pone hoy a prueba en una cancha en donde suele vivir auténticos infiernos, al visitar a Xolos, en la ida de Semifinales del Clausura 2018.El Toluca se mete al Estadio Caliente con la misión de seguir como favorito al título, pero no sólo tendrá que superar a un Tijuana que quiere ser el caballo negro en esta Liguilla, sino también a un escenario en el que sufre pánico escénico.Desde el ascenso del club canino, el conjunto escarlata ha perdido 5 veces en la frontera, por 3 empates y sólo un triunfo, pero Rodrigo Salinas aseguró que los rojos conocen cómo dañar de visitante."Son un equipo complicado, arriba tiene muchas variantes, sabemos que se hacen difíciles en su terreno pero por algo somos los mejores de visita", aseguró el lateral."Ellos tienen una gran defensa, igual que nosotros, es un partido complicado, hay que hacer un gran partido allá para luego cerrar acá".Por su parte, el DT Diego Cocca comentó que el Diablo no espanta a sus Xolos, que ya mordieron a Rayados, tercero de la clasificación."Vamos ante un rival muy fuerte, que hizo una cantidad de puntos importante en el semestre. Nosotros pensamos en defender nuestra identidad sobre todo en casa", apuntó."Vamos a proponer en estos primeros noventa minutos, tenemos un gran desafío".Eso lo comprende el capitán escarlata Rubens Sambueza."En su casa se tratan de hacer fuertes, con su gente, vamos a esperar un partido complicado como toda Semifinal, ninguno va a regalar nada", agregó "Sambu".Con información del Club Toluca

