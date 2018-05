No espanta Lomachenko a Linares

Ciudad de México— Acumula una racha de 13 victorias y posee el fajín ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), pero lo que va a enfrentar podría ser lo más complicado de toda su carrera.Eso sí, al monarca Jorge Linares no le espanta el pleito que se le viene el sábado en el Madison Square Garden de Nueva York ante el ucraniano Vasyl Lomachenko, considerado uno de los mejores libra por libra del planeta. Incluso, el venezolano está seguro que ganará sin lugar para las dudas.“Durante la preparación me pregunté varias veces si tenía chance o no para este pleito, y la respuesta siempre fue la misma: que siento que estoy en el mejor momento de mi carrera. Daré una gran pelea y estoy seguro que ganaré claramente”, comentó Linares.El originario de Barinas, Venezuela, de 32 años, posee marca de 44-3, 27 KOs, y no pierde desde marzo de 2012, cuando cayó ante el mexicano Sergio Thompson. Ha sido derrotado tres veces, todas contra tricolores -cayó también con Antonio DeMarco y Juan Carlos Salgado- y por nocaut. Supo levantarse para consolidarse como monarca.“Fueron momentos difíciles cuando perdí, cuando tuve las derrotas consecutivas, mucha gente decía que estaba retirado, pero trabajé duro y mi dedicación me hicieron volver.“Pasé por momentos difíciles, sufrí, pero pude levantarme y eso es lo que me tiene motivado. Peleó con los mejores y llevamos ya varios años en la cima”, puntualizó Linares.Respeta Rey Vargas al retadorEl campeón Rey Vargas tiene claro que no puede confiarse ante Azat Hovhannisyan, púgil armenio que tiene marca de 14-2, 11 KO’s en el boxeo profesional, pero cuenta con un historial de más de 200 peleas amateurs.El originario de Otumba, Estado de México, expondrá el cetro mundial de peso supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) el sábado en el Turning Stone Resort & Casino de Verona, en Nueva York.“Sé que podría ser la defensa más complicada hasta el momento. Hovhannisyan es un peleador con experiencia, son más de 200 peleas como amateur y por eso no podemos confiarnos ante un rival así.“Nos preparamos muy bien, y queríamos este tipo de peleas, seguir creciendo y que la gente nos conozca. Vamos a seguir como campeones y para eso trabajamos”, expresó el peleador mexicano de 27 años.Vargas va por la tercera defensa del cetro que obtuvo el 25 de febrero de 2017 en el Reino Unido al vencer, por decisión mayoritaria, al local Gavin McDonnell.Después, en agosto de 2017, retuvo al fajín al superar a Ronny Ríos por decisión unánime en Carson, California, y a finales de ese año, en el Madison Square Garden de Nueva York, venció también por decisión unánime a Óscar Negrete.