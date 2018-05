Quiere Lupita ir paso a paso

Ciudad de México— Subcampeona olímpica y mundial, y monarca de la Copa del Mundo, así como haber superado sus molestias en la cadera, no le garantizan nada a Guadalupe González de cara a Tokio 2020.La mejor marchista mexicana de todos los tiempos quiere ir paso a paso y sobre todo cuidarse muy bien físicamente para alcanzar el objetivo de subir a lo más alto del podio en la cita nipona.“No me quiero adelantar, primero pienso en los Centroamericanos y los Panamericanos. Todo lo que se viene haciendo es con miras a Mundiales y Juegos Olímpicos, en los que deseo estar peleando adelante, pero hay un espacio por estas competencias que me irán dando el paso, ir paso a paso sin correr”, dijo Lupita a Grupo REFORMA a su llegada de China, donde el sábado se colgó el oro en los 20 kilómetros de la Copa.“Mi equipo multidisciplinario me ha podido recuperar bien, mi fisioterapeuta ha cuidado cualquier detalle porque, quién sabe, pero pasa, el mismo trabajo y la exigencia que haces se refleja en el cuerpo. Por eso trato de cuidarme y de aquí a Tokio seguiremos trabajando igual, tratando de mantener el cuerpo sano, porque si no, no será posible nada”, expuso.González y Alegna González, quien se colgó el oro en la prueba juvenil de 10 kilómetros de la Copa, fueron recibidas ayer con mariachi en el Hangar de la Marina, institución donde ambas tienen un cargoLupita tomará unos días de descanso y luego retomará los entrenamientos rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, en julio. Aunque antes debe competir en el Nacional de Monterrey en junio.

