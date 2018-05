Nueva York— Giancarlo Stanton bateó dos jonrones, Aaron Judge quebró el empate mediante un sencillo ante Joe Kelly, el enemigo número uno de los Yanquis, y Nueva York superó ayer 3-2 a los Medias Rojas de Boston.Los Yanquis alcanzaron así a los Medias Rojas en la cima de la División Este de la Liga Americana. Ambos equipos son los mejores de las Grandes Ligas en esta campaña y se medirán en otros dos encuentros durante esta serie.Nueva York cosechó su 16ta victoria en 17 juegos.El dominicano Luis Severino repartió 11 ponches durante un cerrado duelo de pitcheo con el zurdo Drew Pomeranz. Judge retiró a un corredor en la intermedia con un certero disparo desde los jardines, y los enrachados Yanquis ganaron su séptimo duelo en fila, para llegar a una foja de 25-10.Fue el primer enfrentamiento que estos dos rivales acérrimos han disputado ocupando los dos primeros sitios de las mayores desde el 2 de junio de 2002, de acuerdo con el Elias Sports Bureau.El mes pasado, durante un duelo entre Nueva York y Boston en el Fenway Park, se desató una riña después de que Kelly propinó un pelotazo a Tyler Austin. En consecuencia, los 45.773 espectadores abuchearon a Kelly en un nuevo capítulo de esta intensa rivalidad.David Robertson (3-1) permitió un triple de Mookie Betts, que empató la pizarra en el séptimo inning, pero sacó tres outs para llevarse el triunfo. El cubano Aroldis Chapman no toleró hit en la novena y llegó a ocho salvamentos en nueve oportunidades.Reales 15, Orioles 7Baltimore— Dylan Bundy impuso una marca indeseable de la era moderna, al permitir cuatro jonrones en la primera entrada y marcharse sin sacar un out en un inning en que los Reales de Kansas City anotaron 10 veces para apabullar por 15-7 a los Orioles de Baltimore.Bundy (1-5) fue retirado luego de recibir cinco hits y entregar un par de boletos a los primeros siete bateadores que enfrentó. El daño que permitió fue más que suficiente para condenar a Baltimore a su séptima derrota consecutiva, su peor racha en la campaña.Mellizos 7, Cardenales 1San Luis— El venezolano Eduardo Escobar bateó un cuadrangular de dos carreras para respaldar una eficiente labor de cinco episodios por parte de Jake Odorizzi, en el encuentro en que los Mellizos de Minnesota hilvanaron su quinto triunfo al superar 7-1 a los Cardenales de San Luis.Con la victoria, Minnesota barrió la serie de dos encuentros. Los Mellizos han ganado 14 de sus últimos 17 compromisos ante clubes de la Liga Nacional.Odorizzi (3-2) permitió sólo dos imparables y una carrera _jonrón del venezolano José Martínez en el primer inning. El derecho se combinó con tres relevistas para retirar a los últimos 18 bateadores del encuentro.Gigantes 2, Filis 4Filadelfia—Odúbel Herrera pegó tres hits y extendió a 37 juegos su racha embasándose, en el duelo que los Filis de Filadelfia ganaron 4-2 a los Gigantes de San Francisco.Es la mejor racha de embasado que ha tenido el venezolano en su carrera.Aaron Nola recetó 12 ponches, la mayor cifra de su vida, a lo largo de siete innings. Aaron Altherr, el dominicano Carlos Santana y el colombiano Jorge Alfaro aportaron sendos jonrones solitarios por Filadelfia.Nola (5-1) toleró una carrera y cinco hits, en una faena que no incluyó boletos.Mets 2, Rojos 7Cincinnati— Horas después de ceder a su receptor Devin Mesoraco a los Mets a cambio del lanzador Matt Harvey, los Rojos de Cincinnati doblegaron 7-2 a los Mets, gracias a cuatro carreras producidas por el venezolano Eugenio Suárez.Mesoraco se incorporó de inmediato a los Mets, mudándose simplemente de un clubhouse a otro. El lanzador Harvey se unirá a Cincinnati el jueves, antes de que comience una serie ante los Dodgers.El canje involucra a peloteros que llegaron a participar en el Juego de Estrellas pero que no han recuperado su nivel tras lesiones graves.En la novena entrada, Mesoraco ingresó como bateador emergente y vio pasar el tercer strike, para que Nueva York sufriera su séptima derrota en ocho compromisos.Suárez conectó un sencillo con las bases llenas y un doble productor frente al zurdo Jason Vargas (0-3). Aportó otro sencillo en el séptimo capítulo, mientras que Scooter Gennett sacudió un vuelacerca de dos vueltas frente al dominicano Hansel Robles.Bravos 1, Rays 0St. Petersburg, Florida— El venezolano Ronald Acuña Jr aportó el tercer jonrón en su sensacional carrera de novato, y los Bravos de Atlanta superaron 1-0 a los Rays de Tampa Bay.Sean Newcomb (3-1) toleró dos sencillos en seis episodios y ha laborado 13 innings sin aceptar anotación en sus dos últimas aperturas por Atlanta. Los Bravos rompieron así una racha de tres derrotas consecutivas e hilvanaron su sexto triunfo en parque ajeno, incluidas tres blanqueadas seguidas como visitantes.Cuatro relevistas lanzaron los últimos tres capítulos por Atlanta, incluido el dominicano Arodys Vizcaíno, quien se acreditó su quinto salvamento.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.