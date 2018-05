Al mejor postor el lugar 18

Ciudad de México— La búsqueda del lugar 18 en la Liga MX para el ciclo 2018-19 ya está en la zona de puja desde antes de aprobar la realización de una subasta.Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, explicó a Grupo REFORMA que tanto Alebrijes de Oaxaca como Cafetaleros de Tapachula, equipos en la Final de Ascenso, no tendrían cerrada la puerta a una probable subasta para ocupar esa plaza 18, siempre y cuando cumplan con un nuevo proceso de certificación, a cargo de la firma Ernst & Young, que avale sus condiciones jurídicas, financieras y de infraestructura.“Son dos certificaciones, una para la temporada 2017-2018 que termina el sábado y está el proceso de certificación para la temporada 2018-2019 que ya está corriendo, ya está trabajando la firma certificadora y ahí ellos tuvieron que haber presentado la documentación que se requirió. Si con esa documentación se aprueba y se certifica, entonces estarían en posibilidad de participar en la subasta o si quisieran participar durante la próxima temporada como equipo certificado.“Si no cumplen los requisitos jurídicos, financieros y de infraestructura no podrán participar en ninguna subasta y no participarán como equipos certificados”.Para ello, se debe esperar a ver si el descendido Lobos BUAP paga los 120 millones de pesos estipulados para quedarse en la Liga MX y que esté avalada la procedencia de ese dinero, con la debida certificación, de lo contrario la Asamblea (Consejo de Dueños) decidirá si existe o no subasta por el lugar 18 y quiénes son los certificados para entrar en ella.“Sólo aquellos equipos que cumplan con toda la información para la certificación jurídica, financiera, de infraestructura, que hayan recibido la certificación”, recalcó Bonilla.“Hay que esperar a lo que proceda con el club Lobos BUAP, si cumple con las condiciones, y esperar a la decisión de la Asamblea, si el club Lobos BUAP es el equipo 18, si la Asamblea decide que se va a jugar con 17 o si habrá una subasta para el lugar 18. No está decidido que vaya a haber subasta o no”.

