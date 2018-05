Ante los compromisos del catcher Francisco Ochoa y del infielder Guadalupe Quintero en sus ciudades de origen y, de la alta competencia que hay en los jardines, el manager Marcelo Juárez ha realizado algunos movimientos de posiciones en la preselección indígena como colocar a Julio Méndez en la receptoría y emplear a José Torres sólo como bateador designado.Juárez comentó que debido a sus compromisos en Sonora, Ochoa estará fuera de la tribu por un mes o un poquito más.“Por lo pronto tenemos al ‘Poke’ –José Hernández- , creo que es un buen receptor y, de alguna manera, nos ayudará para irlo llevando como nosotros queremos”, expuso.Mencionó que ante la ausencia de Ochoa, le buscó un lugar a Méndez.“A raíz que ya no está Ochoa aquí buscamos un lugar para Julio Méndez. Él es polifuncional en el equipo, lo mismo te puede cachar, te puede jugar infield, outfield, entonces, por lo pronto lo vamos a requerir ahí como segundo catcher”, apuntó.Otra de las adecuaciones en el roster de la preselección, es la designación del receptor José Luis ‘Mono’ Téllez como coach de bullpen, quien no es considerado para jugar.“De antemano, necesitamos una persona que le ayude a Luis lzábal, precisamente con los pitchers y qué mejor que sea un catcher, que, de alguna manera conozca si los pitchers que están en el bullpen, listos para entrar al juego, si vienen eficientes, si traen buena curva, si traen sus rompientes buenos o, en su defecto, si traen buena velocidad”, expuso.De no ser así, Téllez le comunicará eso al cuerpo técnico para que se prepare y tenga otra posible alternativa, dijo. Sobre el sitio disponible para un pelotero clasificado más en la escuadra, mencionó que aún no está definido y el jardinero Néstor Cruz está en observación.Acerca del par de juegos contra Dorados de Chihuahua este viernes y sábado, el timonel comentó que aunque se trate de duelos de preparación, siempre es importante ganar.Y más que nada porque jugarán en casa ante el público local que tiene unas expectativas muy grandes en torno a los Indios en el próximo campeonato estatal.

