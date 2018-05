Sigue firme

Ciudad de México— La “Canelo”-Golovkin 2 es la pelea que todos los aficionados quieren ver en la actualidad, y el ring está puesto para que se enfrenten en septiembre, aseguró Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).El triunfo del kazajo el sábado ante el armenio Vanes Martirosyan, dejó la puerta abierta para que Gennady Golovkin y el mexicano Saúl Álvarez vuelvan a agendar el pleito que tenían pactado el 5 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, y que se tuvo que cancelar por los positivos en clembuterol que dio el tapatío en dos exámenes antidopaje.La Comisión Atlética del Estado de Nevada sancionó seis meses al mexicano, retroactiva al 17 de febrero y por lo que puede pelear a partir del 18 de agosto, aunque los equipos de ambos púgiles comenzarán a negociar la próxima semana.“Siento que está todo listo para que se dé en septiembre, el público la quiere y está calientita la pelea, los tiempos que se dieron de la suspensión de Nevada están ahí. Está todo listo para que la pelea se dé en septiembre. Todo el mundo apunta a ello”, dijo Sulaimán.“Canelo” se ha realizado desde hace varios años exámenes con la VADA, por lo que el siguiente paso sería que se inscriba en el Programa de Boxeo Limpio del CMB, señaló el dirigente.“Es un asunto administrativo, ‘Canelo’ ha estado en la Asociación Voluntaria de Antidopaje (VADA) por muchos años. Tiene que inscribirse al ‘Clean Boxing Program’. Hemos hablado con ‘Golden Boy Promotions’, tienen el papeleo que deben llenar y están conscientes de eso”, dijo.Impondrá ‘Joya’ Moreno su experiencia en el ringLa “Joya” sabe que cuenta con la experiencia, pero eso no es suficiente cuando hay boxeadoras jóvenes que buscan arrebatarle su cetro mundial ,inimosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).Esmeralda Moreno, de 30 años de edad y con 46 peleas como profesional, le dará la oportunidad estelar a Yesenia “Niña” Gómez, de 22 años, el 19 de mayo en el Polifórum de Playa del Carmen.“Sé que es una pelea difícil, ella es una nueva generación, la de la experiencia soy yo, hace años cuando enfrenté a Ana María Torres me doblaba en experiencia, ahora yo doy la oportunidad a estas chicas, sé lo que representa, ya estuve en su lugar”, dijo.Será la primera defensa de Esmeralda Moreno de la diadema que obtuvo el 22 de abril de 2017 en Metepec, cuando derrotó por decisión dividida a Ibeth “Roca” Zamora.La realidad es que Yesenia tiene hambre y ayer lo demostró cara a cara ante su rival.“Estoy contenta y bendecida de estar aquí, agradecida con mi promotor Pepe Gómez por la oportunidad de mi vida, muy emocionada, vi el cinturón y me palpitó el corazón”, explicó.

