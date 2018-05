Pelearán los 76ers por continuar con vida

Boston— Una improbable final de la Conferencia del Este por la revancha contra los Cavaliers de Cleveland está ahora al alcance de los Celtics de Boston.La única demora a tan esperado enfrentamiento es una victoria más contra el equipo de los 76ers de Filadelfia, quienes tienen la intención de no convertirse en los últimos a unirse al dudoso club de la NBA.Toronto fue barrido por Cleveland el lunes para convertirse en el equipo 130 consecutivo en la historia de la NBA en sucumbir ante un déficit de 3-0. Filadelfia está a una derrota de convertirse en el equipo núm. 131.El rapero oriundo de Filadelfia, Meek Mill, quien ha asistido a varios de los partidos de los 76ers en esta serie tras haber sido liberado de prisión el mes pasado, es uno de muchos fans que aún tienen esperanzas de que su equipo pueda recuperarse.“Yo represento a la temporada de los desfavorecidos”, dijo Mill a la Associated Press el martes. “Somos el equipo en desventaja en este momento. Estamos en una muy mala posición en 3-1, pero definitivamente creo que podemos recuperarnos”.Filadelfia hizo uso de su fuerza, un poco de lenguaje altisonante y 19 grandes puntos de parte de T.J. McConnell en su victoria de 103 a 92 en el cuarto partido del lunes para finalmente producir un destello del tipo de basquetbol que exhibió al vencer con facilidad a Miami en la primera ronda.Aprovechar esa energía será de gran importancia en Boston para el quinto partido hoy, pues los Celtics no han perdido ni un sólo partido en casa en esta postemporada.“Obviamente que después de haber quedado abajo 3 a 0 encontramos una manera de poder vencerlos”, dijo McConnell. “Nos tocó probar lo que se siente perder en la cancha. Tras haber quedado en 3-0, ahora estamos en 3-1. Necesitamos jugar esto jugada por jugada”.El cuarto partido ciertamente se sintió como un regreso a esas batallas de los Celtics contra los 76ers durante la década de los ochentas, gracias a un incrementado nivel de bravura entre los jugadores que produjo algunos momentos un tanto tensos y múltiples fouls técnicos.Al Horford de Boston, quien ha amasado puntajes en los dos dígitos en cada uno de los 11 partidos de los Celtics de esta postemporada (con cinco doble-dobles), dijo que se espera una mayor agresión de parte un equipo como los 76ers, tomando en cuenta la situación en la que se encuentran.“Necesitamos proteger nuestra casa”, dijo Horford. “Logramos ganarles un partido en Filadelfia (el tercer partido). Ellos protegieron su cancha de casa el lunes. Ahora nosotros debemos proteger la nuestra.HOY POR TVFiladelfia en Boston6:00 p.m. / TNTCeltics aventajan serie 3-1

