Treinta y cinco alumnos de la Escuela Nacional de Directores Técnicos (ENDIT) Juárez, entre ellos, los jugadores de Bravos FC Juárez, Jonathan Lacerda, Enrique Palos e Iván Vázquez, así como el ex boxeador Adrián ‘Gallero’ Valdez, los ex futbolistas del CF Indios, Marco Vidal y José Luis Acosta, recibieron ayer la Licencia D que los acredita como entrenadores para dirigir equipos de futbol de las categorías Sub 13 y Sub 15.Ello, gracias a que acreditaron el módulo uno de cuatro que componen el curso.Igualmente, se entregaron documentos a ocho alumnos que finalizaron el primer módulo de la Escuela Nacional de Preparadores Físicos (ENPREFI).El evento efectuado en un hotel de la ciudad, en el que también se entregaron boletas de calificaciones, contó con la presencia de Héctor Noriega, coordinador académico del Sistema Nacional de Capacitación, en representación de Rafael Mancilla, director del SNC.Valdez Galindo, quien tiene casi siete años de trabajo con el proyecto femenil Las Guerreras, quienes acaban de ganar en Chihuahua un cetro estatal, en las categorías Sub 13 y Sub 20, y van por los gallardetes Sub 15 y Sub 17, expresó su alegría por cumplir con este módulo.“Muy comprometido, muy contento de poder cumplir con el primer objetivo, en este primer módulo. El haber incursionado ahora en el futbol me llevó a tomar la decisión de prepararme, de saber lo que estoy haciendo”, expuso.Adrián, padre de Denisse Valdez, jugadora de las Esmeraldas del León, en la Liga MX Femenil, manifestó su deseo de dirigir un equipo de esta ciudad, en el circuito rosa del balompié nacional.“Algo que presiento que pudiese pasar es que el equipo de Bravos ascendiera a Primera División y que obvio, como sabemos, ahorita, ya todos los equipos deben de tener aparte de sus fuerzas básicas, equipo profesional femenil y, por qué no, levantar la mano en caso de que se dé para poder ser el técnico, en caso que se nos tomara en cuenta”, apuntó.Iván Vázquez, arquero del FC Juárez, destacó que para él es muy importante esta capacitación y comentó que, aunque aún está en activo y no es su intención convertirse en director técnico, siempre hay que estar preparado para lo que viene. “Conforme van pasando los años te vas dando cuentas de muchas cosas. Vas madurando y, bueno, simplemente hay que estar siempre bien preparados. Uno nunca sabe qué va a pasar el día de mañana. La verdad, soy sincero, no está dentro de mis planes ahorita, a la mejor dedicarme a esto, dirigir o algo, pero siempre tienes que estar preparado y bueno, qué mejor manera que hacerlo que así”, manifestó.Vázquez, quien destacó que la ENDIT Juárez, tiene profesores muy capacitados, afirmó que éste es sólo un paso para lo que sigue.“Falta todavía la mitad y bueno esperemos acabar bien”, dijo.