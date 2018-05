Vence Djokovic a Nishikori en Abierto de Madrid

Madrid.- Novak Djokovic obtuvo el tipo de victoria que necesitaba para aumentar su confianza y recuperar su nivel.El serbio superó ayer al 20mo preclasificado Kei Nishikori 7-5, 6-4 en la primera ronda del Abierto de Madrid, para obtener su primera victoria ante un rival de ranking tan alto en 10 meses.Djokovic consiguió quiebres hacia el final de cada set para derrotar al japonés después de casi dos horas de partido en la Caja Mágica.“Me alegra que el partido haya sido a mi favor, pero bien pudo haber sido para él. Logré jugar los tiros correctos en los momentos importantes”, reconoció Djokovic. “Es justo lo que necesitaba para mi confianza y mi juego. Me alegra haber pasado este”.En su regreso después de una lesión en el codo derecho, el serbio no ha alcanzado los cuartos de final en sus cinco torneos previos de este año y admitió que volvió muy pronto a la actividad. En su evento más reciente perdió en la tercera ronda del Masters de Montecarlo, en el que Nishikori llegó hasta la final.“Intento ir día a día, construir mi juego, porque siento que esa es la prioridad en este momento”, dijo el exnúmero uno del mundo.“Esperaba este tipo de partidos, intentar ganar este tipo de partidos. No puedo pedir un mejor inicio. Me sentí mucho mejor sobre todo lo que está pasando en la cancha y en torno al tenis, en general, con mi cuerpo, respecto a los últimos dos meses”.Djokovic fue agresivo desde el inicio y terminó con 26 tiros ganadores ante Nishikori, quien había llegado al menos a cuartos de final en sus últimas cinco participaciones en Madrid.El primer preclasificado Rafael Nadal hará su debut en el torneo ante Gael Monfils, quien venció 6-2, 3-6, 6-3 a Nikoloz Basilashvili.Maria Sharapova, que se coronó en Madrid en 2014, avanzó a los octavos de final con un triunfo por 7-5, 6-1 sobre Irina-Camelia Begu en apenas su segundo partido desde el Abierto de Australia. La rusa ha estado lidiando con una lesión en el antebrazo izquierdo.Caroline Wozniacki, campeona del Abierto de Australia, superó 6-2, 4-6, 6-4 a Ashleigh Barty.

