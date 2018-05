El Rey pone orden

Cleveland— El orden fue restaurado para los Cavaliers de Cleveland. Cuatro partidos con Toronto fueron suficientes para encarrilarlos por el camino correcto.LeBron James envió a los Raptors a unas vacaciones de verano por tercera temporada consecutiva mientras que los Cavaliers completaban otra barrida en una serie sobre el mejor equipo del Este con una victoria de 128 a 93 en el cuarto partido, anoche, para avanzar a la final de la conferencia por cuarto año consecutivo.James terminó con 29 puntos, 11 asistencias y pasó parte de los últimos 7:38 minutos bailando cerca de la banca durante la 10ma. victoria al hilo de Cleveland en los playoffs sobre Toronto, equipo que cambió su sistema, su roster y su estrategia, pero que aún no ha podido vencer al mejor jugador de basquetbol.Siendo empujados hasta el borde para jugar siete partidos con Indiana en la primera ronda, los Cavaliers despacharon con rapidez a Toronto.“Fue una grandiosa serie para nosotros”, dijo James. “Tuvimos muchas dificultades al comienzo de las serie sabiendo del dominio que ellos tenían en la temporada regular. Tuvimos un gran plan de juego y simplemente intentamos ejecutarlo”.Kevin Love agregó 23 puntos y J.R. Smith 15 para los Cavaliers, quienes ahora podrán descansar y esperar al ganador de la serie de semifinales entre Boston y Filadelfia.Jonas Valanciunas anotó 18 y Kyle Lowry obtuvo 10 asistencias para encabezar a los exasperados Raptors. La frustración de Toronto llegó a su punto álgido a finales del tercer cuarto cuando el seleccionado al All-Star, DeMar DeRozan, fue expulsado por un faul flagrante.No habrá una recuperación histórica. De los 130 equipos que han tomado una ventaja de 3-0, todos han ganado la serie.Cleveland participará en su cuarta final de conferencia consecutiva a pesar de tener una turbulenta temporada regular y un dificultoso arranque en los playoffs.James arribó a la Arena Quicken Loans tres horas antes del saque inicial vistiendo una cachucha de béisbol que decía “Don’t Trip”. (No pierdas el control). Si el mensaje iba directo a sus compañeros de equipo, seguramente lo recibieron.Los Cavaliers no tuvieron ni un solo tropiezo y tuvieron uno de sus mejores partidos de estos playoffs después de tener tantos juegos demasiado reñidos. Ganaron el primero y tercer partidos sobre Toronto por un combinado de tres puntos, necesitando de un enceste justo al momento de que sonara la chicharra para sobrevivir a los Raptors el sábado por la noche.En esta ocasión no hubo necesidad de semejantes hazañas, y para variar, James, quien jugó en promedió 41.7 minutos por partido en la postemporada, gozó de una gran ayuda. Los cinco titulares de Cleveland acumularon puntajes en los dos dígitos y Love dio continuidad a su renacimiento de primavera tras haber batallado mucho para vencer a los Pacers.Las contribuciones de parte del elenco secundario de Cleveland tuvieron lugar dos días después de que en el programa de “Saturday Night Live” se burlaran del equipo en un sketch titulado “Los otros Cavaliers”, el cual no fue transmitido, pero que se tornó viral en las redes sociales.“Desde el primer partido, estuvieron fabulosos”, dijo James sobre sus compañeros de equipo.

