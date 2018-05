La “Alineación de la Muerte” volvió a la vida en los Warriors de Golden State.Fue un recordatorio más: En los playoffs de la NBA, en los que un simple declive puede ser suficiente para poner fin a una temporada, incluso los mejores equipos no dudan en hacer ajustes en sus alineaciones titulares cuando sienten que es necesario.Momentos de desesperación en la primera ronda llevaron a Cleveland a tomar medidas desesperadas respecto a su quinteta inicial. Toronto, el equipo que terminó la campaña regular con la segunda mejor marca de la NBA, trataba de revivir al cambiar su alineación titular frente a los Cavaliers en el tercer encuentro de las semifinales de la Conferencia del Este. Utah llegó con nueva cara ante Houston el domingo en el cuarto duelo de su serie en semifinales de la Oeste, y si bien el Jazz en ocasiones desaceleró el ataque de los Rockets terminó cayendo a una desventaja de 3-1.Y luego está el caso de los Warriors, que tras una abultada derrota en el tercer juego ante Nueva Orleans optaron por enviar a la cancha el domingo a sus mejores cinco jugadores –Stephen Curry, Klay Thompson, Andre Iguodala, Kevin Durant y Draymond Green– para un arranque del partido por primera vez en toda la temporada. El resultado fue una paliza, una que permitió a Golden State volver a casa con una ventaja de 3-1 en su serie con los Pelícanos.“Siempre que hemos estado ante cualquier peligro a lo largo de los años, hemos acudido de alguna forma a esta alineación”, subrayó el coach de los Warriors, Steve Kerr. “La alineación funcionó o lo que sea, pero no se trata de la alineación. En realidad no”.Con todo respeto para Kerr, quizá esté sobreestimando eso.Los cinco titulares de Golden State del domingo –a los que algunos llaman la “Alineación de la Muerte” por la forma en que suelen apabullar a sus rivales, mientras que otros prefieren llamarlos los “Cinco de Hamptons” debido a que Curry, Thompson, Iguodala y Green fueron los jugadores que viajaron a los Hamptons hace un par de veranos en un intento por convencer a Durant que firmara con los Warriors– lucieron absolutamente dominantes. De acuerdo con NBA.com, esa alineación permaneció junta en la cancha durante 18 minutos, tiempo durante el cual superaron a los Pelícanos 52-26.Cualquier otra alineación usada por los Warriors en el resto de los 30 minutos se mantuvo pareja con la de Nueva Orleans, 66-66.No fue precisamente una medida de emergencia de Golden State. Sin embargo estos playoffs de la NBA sí las han tenido.Cleveland, que de concretar la barrida sobre Toronto volvería a la final de la Conferencia del Este por cuarto año consecutivo, estuvo cerca de ni siquiera llegar a esta ronda. Ante un definitorio séptimo choque en la primera fase de la postemporada, los Cavaliers enviaron a la cancha a LeBron James, Kevin Love, J.R. Smith y Tristan Thompson –los cuatro jugadores restantes del equipo que obtuvo el título de la Liga en 2016– para que se unieran a Kyle Korver como el cuadro titular.Fue la primera vez que iniciaron juntos un partido esta temporada. James sobrevivió a calambres para terminar con 45 puntos y Cleveland venció a Indiana para seguir adelante. Desde entonces no ha perdido.“Nosotros cinco sabíamos qué podíamos recibir unos de los otros”, afirmaría James luego. “Hemos estado en esta situación antes. Hemos tenido juegos importantes antes. Eso nos da tranquilidad”.Tal tranquilidad le vendría bien a Toronto en este momento.Desde que James debutó en la Liga, sólo un equipo que ha llegado a los playoffs al frente de la conferencia ha sido barrido en una serie de conferencia –Atlanta, en 2015, por James y los Cavaliers.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.