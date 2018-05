Perderá Cueto de 6 a 8 semanas, pero evita cirugía

Filadelfia.- El lanzador de los Gigantes de San Francisco, Johnny Cueto, se perderá de seis a ocho semanas debido a un tirón en el codo derecho, pero no tendrá que someterse a la cirugía Tommy John.El derecho de 32 años fue examinado ayer por el doctor James Andrews en Gulf Breeze, Florida. El dominicano tomará reposo y hará rehabilitación.“Es una gran noticia”, dijo el manager de los Gigantes, Bruce Bochy. “Estaba esperando lo mejor y que no necesitara cirugía”.Cueto tiene marca de 3-0 con efectividad 0.84 en cinco aperturas. Se encuentra en la lista de lesionados por segunda ocasión en la temporada, luego de perderse dos aperturas por una torcedura en el tobillo izquierdo a inicios de abril.“Fue realmente increíble lo bien que estaba lanzando a pesar del dolor en el codo con el que ha estado lidiando”, señaló Bochy. “Nadie en el beisbol lanzaba mejor que él. Eso dice mucho sobre su dureza”.San Francisco esperaba que Cueto hubiera superado los problemas de ampollas y en el antebrazo que lo ausentaron seis semanas el año pasado, cuando se fue 8-8 con 4.52 de carreras limpias admitidas en 25 aperturas.En 2016, Cueto tuvo marca de 18-5 y 2.79 de efectividad y fue elegido a su segundo Juego de Estrellas, después de firmar un contrato por seis años y 130 millones de dólares con los Gigantes.Relevista Danny Farquhar deja hospital tras derrame cerebralChicago.- Danny Farquhar, relevista de los Medias Blancas de Chicago fue dado de alta del hospital, y el médico que lo atendió dijo que el derecho de 31 años podría volver a lanzar, pero no esta temporada.Los Medias Blancas informaron ayer que Farquhar ya descansa en su familia después de salir del Centro Médico de la Universidad Rush.Farquhar colapsó en la caseta debido a una hemorragia cerebral a causa de la ruptura de un aneurisma durante un juego ante Houston el 20 de abril. Fue operado al día siguiente.El neurocirujano Demetrius Lopes prevé que Farquhar pueda volver a pitchear, pero indicó que no recibirá el alta médica para volver a jugar esta campaña para que pueda recuperarse por completo.Farquhar tiene marca de 10-15 con 3.93 de efectividad y 18 salvamentos durante su carrera con Toronto (2011), Seattle (2013-15), Tampa Bay (2016-17) y Chicago (2017-18).“Farquhar y su familia agradecen todas las tarjetas, tuits, mensajes de texto y buenos deseos que han recibido de amigos y aficionados durante las últimas semanas”, indicó el equipo en un comunicado.

