El oro de la perseverancia

Es la tarde del cuatro de abril del 2017, en el gimnasio de pesas de la UACJ, ubicado en el pasillo norte del Estadio Olímpico Benito Juárez, los halteristas Lizbeth Torres, David Salcido y César Guerrero, se preparan fuerte para la Universiada Regional ‘Zacatecas 2017’.Antes del viaje a la sede de la justa, sudan la ‘gota gorda’, siguen al pie de la letra las instrucciones del entrenador Carlos Iván Flores y, con la barra sobre sus hombros, realizan repetición tras repetición, con el fin de mejorar su técnica.En el lúgubre sitio, entre discos, magnesia y tarimas, hay un rostro triste, el de Kenia Torres, ganadora de bronce en la Universiada Nacional ‘U de G 2016’.Sentada en una de las bancas del gimnasio, con el corazón partido, los ojos llorosos y la voz entrecortada, Kenia declara que no será parte del equipo indígena debido a dos hernias lumbares que ni siquiera le permiten respirar bien, mucho menos, entrenar.Motivada por el ardiente deseo de volver a las justas y guiada por su indómito espíritu guerrero, la atleta de 23 años y 1.55 metros, inicia una larga rehabilitación y recuperación de ocho meses.A ella, suma a una fase de adaptación al trabajo y de vuelta a la actividad, las cuales, corona el 24 de abril anterior, en Toluca, Estado de México, donde regresa más fuerte que nunca y se alza con el oro, en la división de 63 kilogramos.“Me sabe mucho más que a oro. Es ver reflejado todo el esfuerzo. No lo diría como sacrificio, pero sí, el pesar del año pasado que no pude competir, era el sentimiento que yo tenía. Valía la pena mucho, mucho, mucho, mucho más que otros años, el hecho de después de no haber podido competir por algo que realmente fue muy doloroso, tanto física como emocionalmente, haberlo logrado y venir de nada, del cero al todo. Eso era lo que realmente yo festejaba, más que otra cosa”, señala en torno al significado del metal dorado.Tras el resultado obtenido, Kenia no cabe de felicidad y la sonrisa de oreja a oreja que dibuja en su rostro, es fiel reflejo de ello.La atleta considera ‘sorprendente’ el proceso cumplido en el que encuentra al doctor Jorge Suárez, a quien llama su ‘ángel de la guarda’ y le quita el dolor.Tras prácticamente un año inactiva, Kenia retoma sus entrenamientos en agosto del 2017 y hace trabajo de fortalecimiento para recuperar la fuerza perdida.En el gimnasio, cumple las etapas general y precompetitiva de su entrenamiento, participa en la Universiada Estatal y Regional, en Chihuahua y en Durango, clasifica a Toluca y viaja a la capital mexiquense con la determinación de integrar el cuadro de ganadoras.“Realmente, desde que iba en camino, mi objetivo no era otro más que estar dentro del medallero y, la verdad, aunque suene un poquito presuncioso, yo sí iba por el oro. Mi meta siempre fue el oro”, enfatiza.A pesar de las dudas que la abordan, las cuales, por momentos la llevaron a pensar que este año tampoco podría competir, la tan ansiada hora de hacerlo llegó el último martes de abril, con sólo una fija idea en mente: ir por el oro.“Iba con todas las ganas, con toda la emoción del mundo, de, pues, primero, competir porque no había podido hacerlo el año pasado”, expone.Dos horas antes de la justa, libra sin problema la báscula y frente a exponentes de calidad, levanta 78 kilos en Arranque, 109 en Envión y, con un Total de 187 kilos, se cuelga la medalla dorada.Y aunque no son las marcas que deseaba, se convierte en la mejor halterista universitaria de su división en el país, por sobre todas las cosas y supera la adversidad.“Al final, se da el resultado de la medalla de oro que es lo que finalmente buscábamos o queríamos y súper contentos, muy felices de que lo hayamos logrado”, afirma.Con este metal, Kenia, quien tiene siete años en las pesas, suma ya tres preseas en nacionales universitarios, dos de ellas, de bronce, en 2016, -cuando se quedó a un kilo de la plata- y 2015.“Ahora se hizo el brinco hasta lo más alto”, destaca.Gracias a su coraje y valentía, la campeona disfruta y goza del momento de gloria que le dejó el pasado abril, tan contrastante y opuesto al del año anterior.