Cortas aspiraciones

En Chihuahua, sede de la Olimpiada Nacional 2018, las aspiraciones de Juan Pedro Santa Rosa, director del Instituto Chihuahuense del Deporte son muy cortas y no alcanzan para pensar, al menos, en figurar en el ‘Top Ten’, en el cuadro de medallas, sino en estar entre los primeros 20 lugares de un total de 35 equipos participantes (sean estados, institutos e instituciones educativas).De acuerdo a la proyección o pronóstico de Santa Rosa, aparecer dentro de los mejores 15 en el país, le genera grandes dudas.“Es volver a estar entre los primeros 20, pero siempre he dicho que las medallas son el resultado de un trabajo bien hecho y este trabajo bien hecho es principalmente del atleta, del entrenador, del padre de familia y las autoridades. La verdad es que, así es como es el mérito de una medalla, entonces, es importante saber que sí, vamos a mejorar. Hemos estado trabajando con las selecciones para estar en las finales”, manifestó.La delegación norteña cumplió el año anterior su peor actuación en la justa con 46 preseas, ocho de oro, 13 de plata y 23 de bronce que la ubicaron en el sitio 25 en el cuadro de metales.“Esperamos mejorar el resultado del año pasado en cuanto a medallas”, expuso.Santa Rosa recalcó que el propósito fundamental para el equipo dorado y morado obispo es regresar al grupo de las 20 mejores escuadras en México.“Vuelvo a decir, vamos a bajar otra vez a los 20 primeros. El año pasado estuvimos sobre los 20 primeros, entonces, este año vamos a volver a bajar a los 20. Todavía tenemos muchas incógnitas en cuanto a decir si podemos estar entre los mejores 15, pero, la verdad, es que sí, nos podemos comprometer a estar entre los mejores 20”, afirmó.Adelantó que el taekwondo entregará buenos resultados; en atletismo, Chihuahua subió el número de competidores; en natación, hay buenas expectativas con dos nadadores, el racquetbol se foguea a nivel internacional.Las luchas asociadas que no dieron metales el año anterior, adquieren roce en eventos a nivel nacional y, el conjunto de box irá a Tijuana, Baja California.“No hemos estado dejando de apoyar a los deportistas para que, estando en casa, con más fogueo, se pueda mejorar el medallero”, expuso.Sobre la organización de la justa, el dirigente confió en que va a ser la mejor Olimpiada Nacional de la historia.“En cuanto a expectativas de la olimpiada, creemos que va a ser la mejor de la historia. Me atrevo a decir eso porque hemos pensado en varios detalles, desde cuando llegan los jóvenes, qué van a hacer cuando lleguen, para que no estén en el hotel, la premiación va a ser diferente, la inauguración va a ser espectacular”, dijo.Adelantó que las premiaciones, tanto individuales como por equipos van a ser distintas y serán las cerecitas del pastel.“Aparte, creo que hemos estado organizando con tiempo para evitar problemas en lo que realmente es importante, que es la alimentación, transporte, hospedaje y logística, en general”, manifestó.La ceremonia de inauguración de la Olimpiada Nacional 2018, será el miércoles 16 del mes en curso, a las 18:00 horas, en el Centro de Convenciones, en Chihuahua, Chihuahua.

