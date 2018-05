Prometedoras batallas

Ciudad de México— América tendrá que liquidar a uno de sus “cocos” en Liguilla, si quiere llegar a la final del futbol mexicano. Las Águilas se verán las caras con Santos, equipo que le ha tomado la medida en la Fiesta Grande, pues los Guerreros los han eliminado en cuatro de las cinco llaves que han disputado desde la creación de los torneos cortos. Ambos llegarán al duelo en símiles situaciones pues aunque perdieron gas en la parte final del torneo, se sacaron la espina en la Liguilla. Uno dejando fuera por goleada a los Pumas y otro viniendo de atrás para llevarse la eliminatoria sobre Tigres.Los pupilos de Miguel Herrera recuperaron el gol, no así a su goleador Oribe Peralta que sigue apagado, pero enfrente estará la duda de cómo vuelve o si regresa Djaniny Tavares de su lesión, lo que puede ser la clave en la eliminatoria.Dominan Guerrerosa Águilas en LiguillasAmérica¿Por qué está en semis?Mejor panorama no pudo haber tenido el cuadro de Coapa en esta Liguilla. El conjunto de Miguel Herrera, aún con la baja de Emanuel Aguilera, se mostró sólido en defensa y de su medio campo, comandado por Matheus Uribe, ni hablar. Las Águilas encontraron ante Pumas contundencia y pasaron de no meter gol en la Liguilla del Apertura 2017 a clavarle seis a los felinos.Su última SemiEn la Liguilla pasada América no metió ni goles, ni las manos en su enfrentamiento de semifinal ante los Tigres. Después de eliminar a Cruz Azul por posición en la tabla, los de la Sultana dieron un golpe sobre la mesa llevándose la ida 1-0 y aprovechándose del contragolpe, ante el intento azulcrema de buscar la remontada en el Volcán, para sellar la final regia.Apertura 2017Global: Tigres 4-0 AméricaIda: América 0-1 TigresVuelta: Tigres 3-0 AméricaSANTOS¿Por qué está en semis?Por lo hecho en el torneo Santos merecía estar en semifinales. Por el cierre del mismo, tal vez no. Los Laguneros terminaron con tres derrotas al hilo la justa y el camino parecía no cambiar en el Volcán donde cayeron 2-0. Pero dieron un sólido encuentro en casa, secando a la ofensiva de Tigres y encontrando la contundencia para eliminar al campeón.Su última SemiSantos preparó el camino para su último título con una goleada en semifinales ante Chivas, en Guadalajara. El cuadro lagunero, dirigido entonces por Pedro Caixinha, apeló a una gran tarde de Agustín Marchesín para frenar el ataque del Rebaño y llevarse la vuelta con marcador de 3-0 con goles de Tavares, Carlos Izquierdoz y Néstor Calderón.Clausura 2015Global: Santos 3-0 GuadalajaraIda: Santos 0-0 GuadalajaraVuelta: Guadalajara 0-3 SantosTienen Diablos y Xolosduelo inédito en semisToluca¿Por qué está en semis?Los Diablos Rojos apelaron a su mejor posición en la clasificación para meterse a las semifinales del Clausura 2018. Toluca igualó 4-4 ante Morelia en el marcador global de los cuartos de final y ese segundo criterio de desempate les colocó en la siguiente ronda. Pese a ello, los escarlatas ya empezaron a dar síntomas de debilidad en la Liguilla.Su última SemiToluca chocó contra Chivas en las semifinales del Clausura 2017, ronda en la que dijo adiós tras igualar 2-2 en el marcador global, ya que Guadalajara contaba con una mejor posición en la clasificación durante la fase regular. Fernando Uribe se convirtió en el jugador más valioso de los escarlatas en aquella Liguilla, pero ni eso bastó para detener al Rebaño.Clausura 2017Global: Guadalajara 2-2 TolucaIda: Toluca 1-1 GuadalajaraVuelta: Guadalajara 1-1 TolucaTijuana¿Por qué está en semis?Ya era un milagro ver a Tijuana en la Liguilla, ponerlos en semifinales parecía toda una hazaña.Pese a que todos los pronósticos iban en su contra, Xolos dio la campanada en cuartos de final y, con mucho futbol y corazón, tumbó a Monterrey en el Estadio BBVA. El equipo de Diego Cocca accedió a semifinales tras vencer a Rayados 3-2 en el marcador global.Su última SemiLa escuadra fronteriza, que en el Clausura 2017 era dirigida por Miguel Herrera, se despidió de la Liguilla tras ser sacudida por Tigres en semifinales, con un contundente 4-0 en el marcador global.El conjunto regio no se tentó el corazón y, con un Javier Aquino en plan grande, puso fin al sueño de Xolos, que había terminado la fase regular como líder del torneo.Clausura 2017Global: Tigres 4-0 TijuanaIda: Tigres 2-0 TijuanaVuelta: Tijuana 0-2 TigresLos horarios y días serán confirmados este lunes, aunque todo apunta a que la serie entre Diablosy Xolos se jugaría jueves y domingo, mientras que la de Águilas y Guerreros sería en miércoles y sábado.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.