Queda juarense Tarín en Selección Chihuahua

Convencido de que para trascender y alcanzar sus sueños se deben hacer sacrificios, Carlos Daniel Tarín libró el último corte y ahora es el único juarense con la selección Chihuahua de basquetbol de la categoría sub 18, que intervendrá en la próxima Olimpiada Nacional 2018.Cambiar de residencia, lo que implicó también estudiar el semestre más reciente en la capital del estado; dejar de ver a la familia y amigos a diario, además de no tener las comodidades de casa, fueron los aspectos a los que decidió renunciar el jugador de 17 años de edad.“Es un gran orgullo ser el único juarense en esta selección que estará en el nacional de baloncesto. Se vio el esfuerzo y dedicación que le he puesto desde el año pasado para cumplir con el objetivo, que es representar a todo un estado”, comentó Carlos Daniel.Sin ser una declaración abierta por parte del entrenador, sí estaba implícito que, para ser parte de la selección chihuahuense, categoría sub 18, el entrenamiento diario era un requisito indispensable.Viajar de Juárez a Chihuahua cada fin de semana no le resultaba fácil, por esa razón el cambio de residencia fue la mejor opción, situación que al final rindió sus frutos, ya que el jugador fronterizo sí quedó dentro de la selección, no así Ibrahim Jurado, quien era el otro representante de esta ciudad en dicha preselección.“Tuve que agarrar otro estilo de vida, irme un semestre a vivir a Chihuahua, una nueva escuela, una nueva forma de vida; son sacrificios, pero la recompensa llegó, ahora vamos por el siguiente objetivo que es el título en el nacional”, declaró el estudiante del Colegio Bachilleres.Carlos fue parte de la Selección Juárez ‘A’ que participó en la Olimpiada Estatal, que obtuvo la medalla de bronce, tras derrotar 60-39 a su similar Juárez ‘B’.Este cuadro fronterizo, que finalmente se colgó el bronce, vivió un torneo en el que fue de menos a más, ya que por razones escolares, varios de sus integrantes no tuvieron el suficiente tiempo para entrenar de forma constante.CONÓZCALO:• Nombre: Carlos Daniel Tarín• Edad: 17 años• Fecha de nacimiento: 22 de abril de 2001• Lugar de nacimiento: Ciudad Juárez, Chih.• Estatura: 1.72 metros• Peso: 62 kilogramos• Posición: 1-2

