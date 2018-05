Kershaw, en lista de lesionados

Monterrey.- Los Dodgers de Los Angeles colocaron ayer al estelar Clayton Kershaw en la lista de lesionados por 10 días debido a una tendinitis en el bíceps izquierdo que sufrió en la víspera, anunció el manager Dave Roberts antes del encuentro ante los Padres de San Diego en México.El zurdo de 30 años de edad tiene marca de 1-4 con 2.68 de efectividad esta campaña con 48 ponches y 10 bases por bolas en 44 innings. El martes pasado permitió dos carreras y seis hits ante Arizona.“Ciertamente no es ideal pero ya el cuerpo médico puso manos a la obra y estamos optimistas y con esperanza”, dijo Roberts. “Yo me enteré ayer que mientras estaba calentando el brazo no se sintió bien. Él (Kershaw) me dijo que durante su última apertura lo sintió un poco y por eso le dimos unos días extra de descanso”.Kershaw, tres veces ganador del Cy Young de la Liga Nacional, está en la lista de lesionados por cuarta ocasión. Se ausentó del 23 de marzo al 5 de mayo de 2014 debido a un desgarre en la espalda, del 27 de junio al 9 de septiembre de 2016 debido a una hernia discal y del 24 de julio al 1 de septiembre del año pasado por molestias lumbares.“Es algo difícil de entender pero tenemos que seguir adelante”, dijo Roberts, quien informó que Kershaw viajó a Los Angeles ayer para ser evaluado a profundidad. “Sé que está frustrado, porque él quiere cargar al equipo”.Kershaw gana 30.4 millones de dólares este año, en la quinta temporada de un contrato por 215 millones y siete años, pero tiene los derechos de rescindir el acuerdo después de la Serie Mundial y convertirse en agente libre, cediendo la oportunidad de ganar sueldos de 32 millones el próximo año y 33 millones en 2020.Yadier Molina, fuera un mesSan Luis, Missouri.- El receptor puertorriqueño Yadier Molina se sometió a una cirugía y se prevé que se pierda un mes después de ser golpeado en la ingle por un batazo de foul, informaron los Cardenales de San Luis ayer.Los Cardenales colocaron ayer a Molina en la lista de lesionados por 10 días. El equipo señaló que el ocho veces invitado al Juego de Estrellas se ausentará al menos cuatro semanas con una “lesión pélvica con hematoma traumático”.Molina abandonó el juego del sábado ante los Cachorros de Chicago en el octavo episodio, después de que Kris Bryant bateó un foul-tip a un lanzamiento de 102 mph del relevista Jordan Hicks. Molina cayó inmediatamente al suelo y fue reemplazado por el dominicano Francisco Peña.“Fue un duro golpe, de los que no te sientes mucho mejor al otro día”, dijo el manager de los Cardenales, Mike Matheny, al término del encuentro.Molina, de 35 años, batea para .272 con seis jonrones y 17 carreras producidas esta campaña.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.