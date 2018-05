Se vestirá de Minera

La Universidad de Texas en El Paso (UTEP) es la institución académica a la que se incorporará la basquetbolista juarense Katia Alejandra Gallegos Rodríguez, para el verano de 2019.Apenas salga de la preparatoria Franklin, la jugadora de 16 años de edad portará los colores de las Mineras. En noviembre próximo firmará su compromiso de manera oficial.“Me siento muy contenta por haber tomado esta decisión y tener la oportunidad de jugar en la universidad de mi ciudad. Siempre quise jugar en UTEP y mis sueños se están volviendo realidad”, comentó Katia Alejandra.Hace unos meses recibió una oferta por parte de UTEP para incorporarse a su proyecto académico y deportivo cuando finalice su educación preparatoria. El head coach Kevin Baker, sostuvo una visita domiciliaria a la casa de la familia Gallegos Rodríguez, y comunicó su deseo de que Katia pase a formar parte de esta universidad.“Estoy lista para jugar mi último año de preparatoria con Franklin, voy a disfrutarlo y enfocarme en seguirme preparando para cuando llegue el momento de comenzar a jugar con la universidad poder estar en un nivel competitivo ya que jugar en División 1 es un nivel muy exigente”, mencionó la basquetbolista fronteriza.El ofrecimiento que le realizó UTEP incluye una beca completa para jugar y estudiar.“Me gustaría dar gracias a Dios por todas las oportunidades que me ha dado, también quisiera darle gracias a mis padres y a todos los que me han apoyado esta travesía, como mis entrenadores y maestros”, dijo.Luego de conquistar el título del Distrito 6A fue seleccionada al equipo ideal de Texas.La versátil jugadora, que se desempeña como botadora, recibió el nombramiento (All State Team Player) por parte de la Asociación de Entrenadores del Estado de Texas.El año pasado también fue nombrada la Jugadora Más Valiosa (MVP) de su distrito, en El Paso, por segundo ciclo consecutivo.• Nombre: Katia Alejandra Gallegos Rodríguez• Edad: 16 años• Fecha de nacimiento: 23 de agosto de 2001• Lugar de nacimiento: Ciudad Juárez; reside en El Paso• Estatura: 1.71 metros• Peso: 51 kilogramos• Disciplina: Baloncesto• Posición: Botadora

