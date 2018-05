Apuesta Plascencia a jóvenes a futuro

En Indios de Ciudad Juárez, la prioridad es volver a una final del Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza y ganarla y, el plan a futuro, que los peloteros jóvenes y los locales se adueñen de la titularidad en distintas posiciones, en un plazo de dos años, y poco a poco, desplacen a los beisbolistas foráneos.“Obviamente, el proyecto ahorita, a corto plazo, es que Indios llegue a una final y la gane. Sabemos que hay una base de peloteros de Indios ya establecida, con mucho nivel, con mucho potencial. Vamos a incluir jóvenes, novatos. Vamos a incluir gente nueva, los vamos a ver en el cuadro, sin embargo, vamos a respetar mucho esa base porque necesitamos ganar”, enfatizó Juan Pedro Plascencia.El jurisdiccional de la Zona Uno, añadió: “pero el plan a futuro es que los jóvenes y los locales se posicionen de la titularidad, de las posiciones, y del cuadro titular de Indios en los próximos años y eso, ¿cómo es?, así, estando en el equipo, estando ahí, jugando regionales fuerte y, poco a poco, irán desplazando a los jugadores foráneos. A corto plazo se ve difícil, pero es cuestión de un par de años para que eso se dé”.Acerca de la plaza disponible para un pelotero clasificado más en la escuadra aborigen, afirmó que aún no se define y el único seguro es el ex Diablo Rojo del México, el lanzador Luis Fernando Miranda.Inicialmente, el outfielder Daniel Cornejo y el pitcher Dagoberto Vargas jugarían bajo este estatus con Ciudad Juárez.Cornejo Meyer se quedó en la Liga Mexicana con Bravos de León y Vargas fue dado de baja por su pobre rendimiento en el regional con La Tribu y no fue considerado para la preselección.Extraoficialmente, el jardinero juarense Néstor Cruz, quien definió el cuarto juego del regional y dio el batazo de cuatro esquinas del título a los Búhos de Villa Ahumada sobre Brujos, el pasado sábado 28 de abril, es un serio candidato a ocupar la plaza disponible como clasificado.Luego de su notable desempeño en el regional, Cruz, quien también jugó para la ‘Marabunta Roja’ en la Liga Mexicana, fue llamado a la preselección.Con el arranque de la justa 2018 a la vuelta de la esquina, programada para el próximo jueves 17 del mes en curso, contra Soles de Ojinaga, en calidad de visitantes, el directivo resaltó que la preselección de 43 peloteros -que desde el miércoles 25 entrena bajo las órdenes del manager Marcelo Juárez y, el fin de semana anterior, hizo dos juegos interescuadras-, tiene el talento suficiente, incluso, para armar a dos equipos de Indios de Juárez.“No’hombre, es una preselección que podríamos armar dos equipos de Indios y llegar los dos equipos a playoffs. La verdad, es que, muy contento de tanto talento que hay en Juárez. Se tuvo que hacer una preselección vasta por el mismo hecho de tanto buen resultado que hubo en el regional. Desafortunadamente la Liga –Estatal-, nada más nos da un límite de 28 jugadores en el roster y obviamente nos tenemos que ajustar”, declaró.

