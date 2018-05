Salva Barcelona invicto

Barcelona, España.- El Clásico “descafeinado” entre el Barsa y el Real Madrid terminó 2-2 y se disputó con tanta emoción y tensión como si se jugara algo más que el invicto de los culés en la Liga.Los errores arbitrales condimentaron la tradicional rivalidad entre ambos equipos y azuzaron el ánimo de los jugadores, que en la previa se vieron envueltos en la polémica del pasillo que se rehusaron a hacer los Merengues como homenaje a los blaugranas.En el campo, el Real Madrid mandó en casi todo el partido, salvo en momentos puntuales que coincidieron con los mejores intentos de los locales. Con Busquets errático más de la cuenta y con Coutinho ausente tanto en la habilitación como en la recuperación de la pelota, el medio culé nunca logró imponer su clásico juego de posesión. Iniesta pudo adornarse pocas veces en su último Clásico.Luis Suárez bajó al medio de la cancha a recoger la pelota y habilitó a Sergi Roberto, quien se fue hasta el fondo, centró al segundo palo, donde el uruguayo llegó para empujarla más con corazón que con precisión. Iban 9 minutos.El gol no debilitó al Madrid que siguió perforando la defensa blaugrana por el lado de Marcelo y Benzema. Con Cristiano rotando por todo el frente de ataque, los Merengues golpearon a la puerta. A los 14’, el portugués fue a buscar el cabezazo de Benzema y metió el pie antes que Piqué para marcar el empate. Le saldría caro porque no terminaría el partido. Sin embargo, el luso no aflojó y tuvo un mano a mano con Ter Stegen que causó pavor en el Camp Nou.Al cierre de la primera parte surgieron los roces, las entradas y las tarjetas. Suárez y Ramos se quedaron cara a cara como si fuera dos pesos pesados promocionando una pelea de boxeo por el título. Luego Messi, en una arriesgada jugada, intentó cobrar venganza contra el capitán blanco. Le costó barato. Luego Bale le pegó a Umtiti. Y después, Marcelo y Sergi Roberto forcejearon. El culé soltó un manotazo y fue expulsado. Uno de los pocos aciertos del árbitro.

