Apunta al Preakness

Louisville, Kentucky.- La competencia no parece estar aún del todo lista para enfrentarse al ganador de Kentucky Derby, Justify, en el PreaknessDe sus 19 rivales en el Derby, al parecer la mayoría se ausentará de la segunda carrera de la Triple Corona, prefiriendo mejor descansar y prepararse para otras carreras. Por lo que en su mayoría serán nuevos caballos los que potencialmente conformen la terna máxima de 14 participantes en el Preakness.Un día después de que Justify consiguiera una victoria por dos y medio cuerpos como el favorito con momios de 5-2, el entrenador Bob Baffert y su caballo estrella atrajeron a una horda de visitantes a su establo en Churchill Downs.Baffert guió a su quinto ganador del Derby fuera del establo y lo caminó en un círculo para los fans, quienes ansiosos tomaron fotografías con sus teléfonos. El pelaje castaño de potro brillaba bajo el sol matutino y comió un par de zanahorias que Baffert sacó de una de las bolsas de su chaleco.“Él sabe que es un semental”, dijo Baffert.Fue un rápido saludo hacia sus fans.Con Justify meneando su cabeza de manera juguetona, Baffert sabía que era mejor llevar al campeón de vuelta a su establo, donde no pudiera inadvertidamente patear a alguien.“Cuando salí del establo, él me estaba jalando”, dijo el entrenador. “Usualmente los caballos están un poco cansados, pero él se encuentra bien”,El teléfono de Baffert sonó ayer con una invitación oficial a que llevara a Justify a correr en el Preakness el próximo 19 de mayo en Baltimore.“No les dije que lo pensaría”, dijo. “No hay razón para decir que no”.Baffert buscará empatar un récord con su séptima victoria en el Preakness. Sus otros cuatro ganadores del Derby –Silver Charm, Real Quiet, War Emblem y American Pharoah– todos ganaron la carrera de 1 3/16 millas.Claro que American Pharoah luego ganó el Belmont para completar la primera Triple Corona de las carreras de caballos en 37 años.Pero Baffert aún no está pensando en eso.“Por ahora sólo estoy pensando en mantenerlo saludable”, dijo.

