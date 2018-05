Cavaliers y Celtics buscan terminar con barridas en el Este

Lo impensable ya había sucedido antes.La semifinal de la Conferencia del 2010, Boston contra Filadelfia: Boston gana los dos primeros partidos en casa, luego van a Filadelfia para asegurar el tercer partido y tomar una dominante ventaja de 3-0 en la serie.Sin ser disuadidos, Filadelfia ganó en siete partidos para llegar a la Final de la Conferencia del Este.Un último detalle que hay que señalar: eso pasó en el hockey.Si hay algo de consuelo para los 76ers de Filadelfia y los Raptors de Toronto en este momento, es que el poder recuperarse de un déficit de 3-0 no es del todo imposible en los deportes profesionales. Ha habido cuatro de estas recuperaciones en la NHL. Otra sucedió en el beisbol, los Media Rojas de Boston se recuperaron para eliminar a los Yanquis de Nueva York en la Serie por el Campeonato de la Liga Americana. E incluso Cleveland ha desaprovechado una ventaja de 3-0, de nueva cuenta en el hockey, siendo de la variedad de las ligas menores en 1960.Pero en la NBA, eso nunca ha pasado.Los equipos de la NBA que se encuentran ante el abismo del 0-3 nunca se han salvado: 129 de estos lo han intentado, 129 han fallado. Hoy, los 76ers y los Raptors –ambos abajo 0-3 tras reñidas derrotas en sus respectivos terceros partidos de las series de la semifinal de la Conferencia del Este– tendrán la oportunidad de ser los que reescriban ese ignominioso elemento de la historia del basquetbol.Filadelfia será el anfitrión de Boston y Toronto se encuentra en Cleveland, los 76ers y los Raptors intentarán de encontrar maneras de extender sus temporadas.“Todos tenemos un punto de quiebre”, dijo el entrenador de Filadelfia Brett Brown. “Y creo que si mantenemos nuestro espíritu, no veo por qué no podríamos ser nosotros los que ganemos. Y lo digo en serio. Esa es la meta que tenemos. Eso es todo lo que sé. No veo otra manera de abordar esto que tenga sentido para mí. Así que eso es lo que vamos a hacer”.La balanza está abrumadoramente a favor de los Celtics y Cavaliers, quienes parecen estar destinados a enfrentarse en la final de la Conferencia del Este por segundo año consecutivo.Eso es difícil de creer, dada la situación en la que dichos clubes se encontraban hace una semana. Ambos necesitaron sobrevivir a un séptimo partido sólo para poder salir librados de la primera ronda.La narrativa en torno a los Celtics, sin Kyle Irving en la postemporada, era que serían un alto sembrado en el Este que sorpresivamente sería eliminado.Pero se han mantenido imparables.“Nunca he estado junto a un grupo de jugadores, y vaya que he me he codeado con algunos realmente especiales, que simplemente puedan darle vuelta a la página y jugar el próximo partido tal como debía ser jugado”, dijo el entrenador de los Celtics Brad Stevens. “Es un grupo muy auténtico en ese aspecto”.La narrativa en torno a los Cavaliers era que a LeBron James se le pedía hacer demasiadas cosas y que su elenco secundario era sólo capaz de hacer muy poco.Pero ahora James está a cinco victorias de un octavo viaje consecutivo a la Final de la NBA.“Estamos mejorando”, dijo el alero de los Cavaliers Jeff Green. “mejoramos con cada partido. Nuestra defensa está mejorando. Estamos jugando juntos. Las cosas nos están saliendo bien en el momento adecuado”.