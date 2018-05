Spencer Leftwich, que en el 2013 se conviritió en el entrenador de la línea ofensiva del equipo de futbol americano de UTEP, recuerda que uno de los primeros jugadores que vio en la temporada baja Will Hernández, un estudiante de último año en Chaparral High School en Las Vegas.‘Él me envió un video de él mismo como jugador de preparatoria como un joven de 360 libras’, recordó Leftwich. ‘A los 17 años de edad o cualquiera, ver a alguien tan poderoso en cada jugada sabíamos en ese momento que si no podíamos encontrar un lugar para este chico, había algo mal con nosotros’.En entrevista con el programa ‘Big Blue Kickoff Live’ del sitio oficial de los Gigantes de Nueva York, Leftwich, con 29 años de carrera como entrenador y que pasó cinco en UTEP (toda la carrera colegial de Hernández), declaró que los Gigantes han seleccionado un liniero ofensivo completo que está ‘listo para ser profesional’.‘Obvio siempre hay algún ajuste, pero él tendrá una ventaja porque éramos una ofensiva estilo profesional’, dijo Leftwich. ‘Éramos un gran equipo de poder. Corrimos con Will y probablemente lo hicimos más con él jalando. Creo que encajará en ese esquema en la NFL’.Los Gigantes de Nueva York eligieron a Hernández como la segunda selección (34 general) en la segunda ronda del Draft de la NFL 2018.Con 6’2 de estatura y 327 lilbras de peso, definitivamente Hernández se ajusta a la descripción del gerente general, Dave Gettleman, de lo que es un ‘hog molly’.‘Uno de los mejores regalos que puede obtener en el Draft es cuando el valor satisface las necesidades y tuvimos una buena calificación en la primera ronda con Willie, así que estamos encantados de poder contar con él’, dijo Gettleman después de la elección.‘Él progresó desde el primer día’, dijo Leftwich. ‘Estuvo con nosotros desde 2013 hasta la temporada pasada. Simplemente es una esponja. Cada año y cada práctica desde la primavera hasta el otoño, el joven se volvió mejor, mejor y mejor. Eso es solo un testimonio de él porque el futbol americano es importante para él. No solo el juego en su, sino la forma en que lo hace. La manera en que quiere ser el mejor’.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.