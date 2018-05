Atrapa Lupita oro en Copa del Mundo

Ciudad de México— Guadalupe González se consolidó como la mejor marchista mexicana de todos los tiempos al proclamarse campeona de la Copa del Mundo de la especialidad en Taicang, superando a las anfitrionas en su casa.Lupita se cobró con creces la revancha con marchistas de China que la habían relegado al segundo lugar tanto en los Juegos Olímpicos de Río 2016 como en el Mundial de Atletismo de Londres el año pasado, en ambos casos por escasos segundos de diferencia.La tricolor dominó la prueba en el trazado chino y cruzó primero la meta tras invertir 1h 26’38”, que representan la segunda mejor del año, relegando a la dos siguientes posiciones del podio a las locales Shenjie Qieyang (1h 27’06”) y Jiayu Yang (1h 27’22”). El mejor crono de la prueba en lo que va de 2018 lo ostenta la rusa Yelena Lashmanova con 1h 26’23”.“Fue una competencia difícil porque en ocasiones anteriores me quedaba un poco al final, pero esta vez procuré que no pasara lo mismo y me la jugué, con riesgo a tronarme, pero gracias a Dios todo salió bien y estoy muy contenta”, expresó Lupita a la IAAF al término de la competencia.En la edición pasada de la Copa, en Roma, Lupita terminó segunda, detrás de la china Hong Liu, quien después fue descalificada por dopaje, por lo que el oro pasó a manos de la mexicana, quien ayer recibió también esa presea.En menos de cinco años que tiene practicando la caminata, González ya subió al podio de las justas más importantes del orbe de su disciplina, y se perfila como seria aspirante al título en Tokio 2020.Ahora regresará a México para afinar su preparación rumbo al Nacional de Atletismo de Monterrey la primera semana de junio, donde no debe tener problemas para ratificar su lugar para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla en julio.

