Le ponen sabor a playoffs

Nueva Orleans— Rajon Rondo y Draymond Green han ganado títulos de la NBA y es sabido que nunca le dan la espalda a cualquier conflicto que se viva en la cancha.Ahora su inflamable convergencia en los playoffs está dándole sabor a la semifinal de la Conferencia del Oeste entre Nueva Orleans y Golden State.”Estamos aquí para luchar”, dijo Rondo tras la asimétrica victoria de Nueva Orleans que redujo la ventaja de los Warriors en la serie 2 a 1. “Con mis compañeros en la cancha, yo voy a luchar lo más duro que pueda… y haré lo que sea necesario”.Green y Rondo tuvieron que ser separados después de que los árbitros hicieran sonar sus silbatos en los primeros tres partidos —sin importar otras excentricidades que tuvieron lugar durante el partido– y volverán a verse las caras en uno de dos importantes cuartos partidos que se jugarán hoy. El otro partido es el de Houston contra Utah en una serie en la que los Rockets llevan la delantera 2 a 1.La atracción secundaria entre Rondo y Green es cautivadora debido a lo que ambos jugadores significan para sus respectivos equipos. No son el tipo de contrincantes que recurren al lenguaje altisonante y que juegan al margen de las reglas. Son líderes consumados que producen puntos. Rondo tuvo 21 asistencias en el tercer partido, mientras que Green por poco consigue un triple-doble con 11 puntos, 12 rebotes y nueve asistencias. Pero sucede que también son reconocidos por su maestría para elaborar estrategias psicológicamente astutas sobre la duela.El entrenador de los Palícanos Alvin Gentry podría ofrecer la mejor perspectiva, ya que ha entrenado a ambos.Gentry fue entrenador asistente del equipo de los Warriors que ganó el campeonato en el 2015 para Golden State, y mantiene una relación relativamente cercana con Green fuera de la cancha.“Si él está en tu equipo aprendes a adorarlo, pero si él no está en tu equipo, entonces aprendes a despreciarlo —y para mí esos son los tipos de jugadores que a mí me gusta tener”, dijo Gentry sobre Green. “Aprecio quién es él y la manera como juega debido a que lo único que le importa es ganar.”HOY POR TVGolden State en N. Orleans1:30 p.m. / ABC (7.1)Warriors lideran la serie 2-1Houston en Utah6:00 p.m. / TNTRockets lideran la serie 2-1

