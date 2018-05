Apenas cruzó la meta, fue arropado por su esposa y su pequeña hija, de fondo, la canción ‘México Lindo y Querido’ ofrecía un marco inmejorable. Así fue como el ciclista neocasagrandino Manuel Salas Chávez vivió su conquista en la tercera edición de la categoría Small, dentro de la carrera de montaña ‘Gigante de Piedra’, que se realizó en Castellón, España.La participación de ‘Fili’ en esta justa europea fue el premio que consiguió en octubre pasado, cuando se proclamó tetracampeón en la edición XXI de la internacional carrera Chupacabras 100 Kilómetros.Con una bandera mexicana en sus manos, la esposa del ciclista chihuahuense lo recibió, detrás de ella apareció su hija, ambas le reconocieron el esfuerzo entregado a lo largo de 110 kilómetros, distancia que cubrió el chihuahuense en un tiempo de 5 horas, con 27 minutos y 46 segundos.El segundo lugar correspondió al español Llibert Mill García, quien detuvo el cronometro en 5:37.14 horas. La tercera posición fue para Joseba Albizu Lizaso, competidor de España, que hizo un tiempo de 5 horas y 38 minutos.“México lindo y querido si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí”, se escuchaba cantar a Jorge Negrete, mientras el chihuahuense hacia grandes esfuerzos por mantener las emociones bajo control.“La verdad no me esperaba esto, primero el cariño de la gente durante todo el recorrido fue increíble, la vista maravillosa. Una experiencia que jamás olvidaré”, comentó Salas Chávez.Tras superar algunos calambres durante el recorrido, que lo hizo bajar el ritmo, el ciclista de Nuevo Casas Grandes tomó un segundo aire que finalmente lo llevó a la meta, y pudo sacar una diferencia de hasta 10 minutos, a su más cercano perseguidor.“Aquí, delante de ti hay una mujer, hay una niña; esas miradas, esos ojos se dirigen hacia ti. Quítate las gafas, ahora sí, acércate y dedica la victoria”, le pidió el anunciador.Ante las miradas de decenas de aficionados españoles, la bandera mexicana, que sostenía en su mano la esposa del chihuahuense, ondeaba alegremente.“Siempre le he dedicado las carreras a mi hija y a mi esposa, esta es una carrera muy especial, espero que no se sienta mal mi familia, pero esta carrera se la voy a dedicar especialmente a mis padres que me han enseñado a trabajar duro, que las cosas no se consiguen de la noche a la mañana, sino con trabajo. Un saludo a toda la gente de Chihuahua”, declaró Manuel, para luego cargar en brazos a su pequeña hija.Los plausos siguieron al discurso, y el momento de triunfo fue sellado con el grito de ¡Viva México!

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.