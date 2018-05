Carson, California— Gennady Golovkin ganó su 20va. defensa consecutiva del título de peso mediano al noquear en el segundo round a Vanes Martirosyan el sábado por la noche.Golovkin empató el récord de Bernard Hopkins por defensas del título de peso mediano al enviar a Martirosyan a la lona a los 1:53 minutos del segundo round.Después de haber recibido una combinación de tres puñetazos de parte de Martirosyan a finales del primer round, Golokin respondió con un devastador ataque en el segundo. Comenzó la arremetida con un corto golpe de zurda y luego acorraló al dañado Martirosyan, para finalmente derribarlo con dos puñetazos de zurda.La pelea fue programada al último minuto después de que la revancha de Golovkin con Canelo Álvarez no pudo llevarse a cabo. Golovkin y Álvarez pelearon para quedar empatados el pasado septiembre y estaban programados que volverse a enfrentar en Las Vegas el cinco de mayo antes de que Álvarez fuera suspendido por seis meses por la Comisión Atlética de Nevada en abril tras haber resultado positivo en un examen antidoping en marzo.Con la lucrativa pelea contra Álvarez siendo pospuesta hasta el otoño de este año, Golovkin pudo eventualmente encontrar un combate de reemplazo en el sur de California, donde amasó una fuerte base de seguidores con una serie de defensas del título en el Centro StubHub y en el Forum. A pesar de la apresurada programación y modesto programa, los promotores esperaban que Golovkin atraería a una multitud récord para el evento de box en el Centro StubHub de más de 9 mil espectadores.Golovkin dijo que se enfrentará a quien sea, incluyendo a Ávalrez.“Quiero pelear con todos”, dijo Golovkin. “Tengo muchos cinturones. Reto a quien sea a que venga a intentar quitarme mis cinturones. No me importa quién. Terminemos con todos en la división”.En la primera pelea femenil en HBO en los 45 años de historia del boxeo transmitido por el canal de cable, la indiscutible campeona de peso welter, Cecilia Breakhus se mantuvo invicta con una victoria por decisión unánime sobre Kali Reis.Breakhus ganó por puntajes de 97 a 92, 96 a 93, y 96 a 93 en las tres tarjetas a pesar de haber sido noqueada por un fuerte derechazo de parte de Reis en el séptimo round. Reis por poco derriba a Breakhus por segunda vez en el octavo con otro derechazo, y la multitud rompió en abucheos cuando se dio a conocer el resultado tras el tardío ataque de Reis.La campeona de peso pluma de la UFC, Cris Cyborg asistió a la pelea y confirmó su interés en boxear contra Breakhus.

