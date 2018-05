Tiro de gracia

Ciudad de México— Apenas iban cinco minutos, y en el Estadio Azteca resonaba el “tienen miedo, los Pumas tienen miedo”.Muy rápido Matheus Uribe mató a un equipo que ya agonizaba. El undécimo gol del colombiano este año fue el epitafio de un cuadro agresivo solamente en los reclamos y en los planchazos, no con la pelota.Los auriazules llegaron al Estadio Azteca con la obligación de ganar por 4 goles y apenas al 3’ ya necesitaban 5 tantos, tras la anotación de Matheus, la pesadilla auriazul con 3 goles en esta serie, fundamental para el 2-1 (6-2 global) que tiene al América en las semifinales del Clausura 2018.Como suele suceder, los seguidores auriazules no abandonaron a su equipo y coparon la Cabecera Sur, simples espectadores de una tragedia anunciada que habría de magnificarse cuando al 19’ fueron amonestados Luis Quintana, Pablo Barrera y Marcelo Díaz, y un minuto después el “Chelo” también vería la roja por no cesar en sus reclamos y se fue al vestidor junto al también expulsado auxiliar técnico Raúl Alpízar.Si hay una afición que presume conquistar el Azteca esa es la de Pumas. Esta noche se escuchó más el “Llora, llora, llora La Rebel”. Hubo demasiados silencios porque presenciaron la muerte de su equipo en este Clausura.Muy rápido los Pumas pasaron de la agonía a la muerte. Bastó con que Jérémy Ménez y Matheus Uribe se combinaran, en una jugada que comenzaron en su propia mitad del campo.Pumas había intentado reaccionar, pero Marchesín hizo una atajada espectacular a un tiro del “Chelo” Díaz, reacción constrastante con la que tuvo en el gol de Jesús Gallardo al 44’, quien hizo ver mal también a Edson Álvarez y a Paul Aguilar.El América había bajado las revoluciones. Qué necesidad tenía de apretar si Pumas se mató solo. Nicolás Castillo, al 69’, también se fue a los vestidores en una sanción muy rigorista del árbitro Marco Antonio Ortiz, y una despedida muy triste en caso de consumarse.Miguel Herrera hizo un coraje descomunal cuando Pablo Barrera casi les anota, pese a que ya eran nueve en la cancha. Andrés Ibargüen hizo el segundo al 79’ y después al árbitro Marco Antonio Ortiz le tembló el pulso para expulsar a Alejandro Arribas por impedir una jugada manifiesta de gol.A Pumas nadie le llora. Clasificó a la Liguilla con alfileres. El inicio de torneo y su cierre fueron simples espejismos. El América se dio el lujo de refrescar al plantel, ya instalado en la Semifinal y confiando en que se cumpla esa bonita costumbre de ser campeón cada que elimina a los auriazules.

